AJUDA PARA WESLEY

Família do Bairro Zacarias precisa de doações para custear fraldas e fórmula alimentar nutricional

CARATINGA- Uma família do Bairro Zacarias necessita de ajuda para comprar uma fórmula nutricional especial, única alimentação de Wesley Augusto, 15 anos, diagnosticado com hidrocefalia e paralisia cerebral.

Maria Aparecida Marçal Miranda, a “Maricota”, faz parte da Sociedade São Vicente de Paulo, ela acompanha de perto essa história e conta o quanto a ajuda da população tem sido fundamental na qualidade de vida do garoto. “O Wesley veio pra cá, tinha dez anos, pesava 15 quilos. A dona Eva ainda era viva na época, ela era presidente da Conferência, ela começou a dar assistência, aí depois que ela faleceu, assumi a presidência e continuo, até hoje, dando assistência a ele. Assistência dele tem que ser correta, não pode faltar o alimento para ele, uma criança sadia você deixa passar das horas, mas ele não pode, não tem condição”.

Conforme Maria, a família precisa custear por mês 38 unidades da fórmula Isosource, com custo total em torno de R$ 400. Além disso, o tratamento inclui medicamentos, fraldas e demais despesas que não são supridas com o benefício do governo. “A mãe não tem condição de trabalhar. Acho que ela mesmo precisava de uma ajuda financeira, pois além dele, ela tem mais duas crianças. Ele precisa de fisioterapia, aqui no posto dão uma vez por semana, acho que poderia ser mais vezes, de medicamento, ele toma vários medicamentos. Tudo isso a gente depende de ajuda, a gente pede, e quero agradecer o pessoal que nos ajuda. A gente está conseguindo com muita dificuldade, e a prefeitura fornece a ambulância para ele ir para Vila Velha, ele vai operar lá, e os remédios têm algumas famílias que doam. As fraldas, ele gasta muito, o colchão até trouxe a nota, ele usa o colchão d’água, de tanto ele mexer, acaba furando. Eu comprei um colchão por R$ 252,00. A gente tem que fazer alguma coisa, não pode deixá-lo passar falta das coisas”.

Ela afirma que a população tem sido muito importante, realizando as doações e que tem seguido empenhada para ajudar a família nas necessidades diárias de Wesley. “A gente não tem condição financeira de ajudar, o pai dele também não ajuda, a família dela também não tem condições de ajudar. Tem muitas famílias que passam por uma situação dessa e não têm condição, precisam de ajuda mesmo. A Sociedade São Vicente não dá assistência só a ele, às vezes ele precisa do suplemento e não tenho um centavo, aí ligo para o Conselho Central, ou particular, aí eles mandam o dinheiro. É difícil porque todas as conferências têm as suas responsabilidades, os seus assistidos ou socorridos, mas cada uma faz um pouco e a gente consegue”.

A família ainda precisa de doações e Maria deixa o convite para que outras pessoas conheçam a história e demonstrem um gesto de solidariedade. “Quem quiser conhecer o menino e ajudar pode vir aqui. A gente não fica expondo o menino para qualquer coisa. Essa cadeira, a assistente social iria mandar, disse que conversaria com a menina da Apae, estamos esperando tem seis meses, ela custa cerca de R$ 8 mil, ele precisa também da cadeira de banho. Quando ele ganhou as coisas ele tinha dez anos, hoje ele tem 15”.

A família ainda busca na Justiça o custeio da suplementação necessária, no entanto, o processo ainda segue sem resposta.

Para quem desejar ajudar a família, pode conhecer a história diretamente no endereço Rua Augusto Prais, 183, Zacarias ou pelo telefone da mãe Tauane Ferreira 33 98431-1735.