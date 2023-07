Água tratada chega a mais de 500 moradores do distrito de Dom Lara

A Copasa encaminhou informe à imprensa citando que estendeu a sua prestação de serviços para os mais de 500 moradores do distrito de Dom Lara, em Caratinga. Por meio do Universaliza Minas, a Companhia investiu cerca de R$ 920 mil em obras para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do distrito.

O programa lançado pela Copasa vai levar água tratada e saneamento para mais de 330 localidades e áreas rurais em Minas Gerais, a fim de atingir as metas do Novo Marco Legal do Saneamento até 2033. Por meio do programa, serão investidos R$ 280 milhões para beneficiar cerca de 220 mil pessoas em todo o Estado.

As obras em Dom Lara contemplaram a instalação e a adequação de três poços artesianos; implantação de mais de mil metros de rede adutora de água bruta, que liga às unidades de captação à Estação de Tratamento de Água (ETA); total adequação da ETA; instalação de reservatório e de filtro pressurizado para remoção de ferro e manganês; além da instalação de mais de 2 mil metros de rede de distribuição de água e a construção de 201 unidades prediais de água. Ao todo, foram gerados 10 empregos temporários durante os trabalhos.

A implantação do sistema foi concluída no final de 2022 e começou a ser operada pela Copasa neste ano, levando mais qualidade de vida para a população. “Para nós é muito importante termos a certeza que estamos cumprindo o propósito de cuidar da água e gerar valor para as pessoas. Assim, os moradores de Dom Lara podem ficar seguros de que estão sendo atendidos por um Sistema de Abastecimento de Água confiável e com um processo de tratamento dentro de todas as normas exigidas pelos órgãos competentes”, destacou Rosângela de Faria e Coelho, gerente da Copasa em Caratinga.