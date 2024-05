Advogado afirma que prefeito de Caratinga não perde o cargo

CARATINGA- O advogado Alexsandro Victor de Almeida, que faz a defesa do prefeito Welington Moreira, garante que o chefe do executivo não perde o cargo, após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manter cassado seus direitos políticos por três anos.

De acordo com o advogado, considerando que não houve prejuízo a Administração Pública, não há determinação de perda de função do cargo, portanto, o chefe do executivo permanece. E que já houve a prescrição do caso, portanto, buscará um efeito suspensivo.