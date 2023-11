Adolescente morre esmagado por caminhão que ajudava a manobrar

Ele e um colega de trabalho entregavam material de construção em Contagem. Um adolescente, de 17 anos, que trabalhava como ajudante de caminhão, morreu na Rua Barão do Rio Branco, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na manhã desta segunda-feira (20/11), esmagado pelo veículo que ajudava a manobrar e que era dirigido por seu parceiro de dupla no serviço. O caminhão estava entregando material de construção no mesmo local. Segundo testemunhas, o caminhão manobrava para entrar no terreno onde deveria ser descarregado a mercadoria. A vítima desceu do veículo minutos antes do acidente.

Ele foi para a parte traseira do caminhão, para ajudar o motorista a entrar de ré no terreno, quando foi atropelado.

A rua teve o tráfego interrompido para o trabalho da perícia da Polícia Civil, e até que o caminhão fosse retirado.