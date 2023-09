Adolescente morre em acidente na BR-116, próximo a Soledade

Um adolescente, de 15 anos, morreu em um acidente no KM 566 da BR-116, próximo ao acesso a comunidade de Soledade, na zona rural de Manhuaçu, na noite de sábado (02/09).

Ueverton Vitor Lourenço de Oliveira estava em uma motocicleta, parado à margem da rodovia e no momento em que iria atravessar a pista colidiu em uma caminhonete Fiat Toro.

Com o impacto o corpo do adolescente foi arremessado no acostamento da via.

Após os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil, o corpo foi removido para o IML de Manhuaçu.

Causas e circunstâncias do grave acidente seguem em apuração.