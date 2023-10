Adolescente mata garota de 13 anos a facadas em Minas

Segundo a Polícia Militar, as duas tinham desavenças e não conversavam há mais de dois anos. Vítima foi morta com uma facada por trás. Uma adolescente de 13 anos foi morta a facadas por uma outra garota, também de 13 anos, em Jaíba, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, as duas garotas tinham desavenças antigas e não se falavam há mais de dois anos.

Na noite dessa quarta-feira (18/10), as duas garotas se encontraram na casa da avó da adolescente suspeita de cometer o ato infracional. No local estavam a mãe da vítima e a vítima.

Elas disseram para a avó da suspeita que ela estava organizando um grupo para agredir a vítima. Por causa dessa acusação, a suspeita começou a ser agredida por todos que estavam dentro da casa. Para evitar mais agressões, ela se escondeu no banheiro. Minutos depois, deixou o local, pegou uma faca e, aproveitando, que a vítima estava de costas, a esfaqueou. A garota morreu no local.

A jovem foi apreendida e levada para a Delegacia de Janaúba, assim como a arma usada no crime.

Fonte: Estado de Minas