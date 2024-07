Adolescente baleado em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um adolescente, 17 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (9). O crime foi registrado no bairro Raul Soares, em Bom Jesus do Galho.

A central de operações da Polícia Militar recebeu solicitação do Hospital Saúde Brasil, em Bom Jesus do Galho, relatando que havia dado entrada proveniente de disparos de arma de fogo, tendo a vítima sido alvejada com um tiro na testa. Devido ao seu quadro, o menor foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Equipes da PM compareceram ao hospital e em contato com o adolescente, que estava lúcido; ele relatou que um homem, de idade não apurada, chamou na porta de sua residência, quando atendeu, o autor efetuou um disparo em sua testa e um para o alto.

A mãe da vítima alega que eles estavam dormindo, quando ouviu chamarem na porta. Ela constou que aconselhou o filho a não atender, mas ele preferiu atender e ao abrir a porta foi ele alvejado.

“Foi apurado que o autor chegou ao local acompanhado da companheira dele, e que inclusive foi ela quem efetuou os disparos”, informou a PM, acrescentando que autores e vítimas são desafetos.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final essa edição.