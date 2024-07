Segunda Exposição da Escola de Arte Bico de Pena encanta Caratinga com Talentos Emergentes

CARATINGA – A cidade de Caratinga está sendo agraciada com a segunda mostra de arte dos alunos da Escola de Arte Bico de Pena, um evento que celebra não apenas a criatividade dos jovens artistas, mas também a dedicação de todos os envolvidos no projeto “A Arte Educação como Base para um Lazer Saudável”. Inaugurada em 9 de julho e em exibição até 16 de julho no auditório da Way, localizado na rua Cel. Pedro Martins, 33, sala 02, esta exposição é um marco no calendário cultural da região.

Sob a coordenação do produtor cultural Abiatar David de Souza Machado, o projeto “A Arte Educação como Base para um Lazer Saudável” tem dado grandes frutos na cidade. A primeira mostra de trabalhos também aconteceu no espaço da Way, onde os alunos expuseram desenhos que exploram o rosto humano e seu papel na experiência social e cultural do mundo contemporâneo. Agora, os alunos oferecem uma releitura de momentos significativos da história da arte brasileira e mundial através da pintura. Com temas que abordam o cubismo nas artes e a expressão humana, os trabalhos expostos são uma demonstração de criatividade e técnica.

Os curadores Elifas Levi de Souza, Vaneska Maria Lopes Viana e Fabiana Caetano Nascimento Souza explicam que a exposição visa não apenas apresentar o trabalho dos alunos à comunidade local, mas também proporcionar um espaço de experiência estética para todos os visitantes. Além disso, o evento é uma oportunidade para os jovens desenvolverem habilidades na promoção de eventos culturais, graças à colaboração direta entre professores, curadores e alunos da escola.

“A Escola de Arte Bico de Pena tem o prazer de convidar a comunidade de Caratinga e Região para prestigiar esta exposição que reflete não apenas o aprendizado artístico, mas também o crescimento pessoal e criativo de nossos alunos”, destaca Abiatar David de Souza Machado.

“Esta iniciativa, que surgiu do projeto “A Arte Educação como Base para um Lazer Saudável”, reafirma o compromisso da escola em proporcionar um ambiente onde a arte seja não apenas ensinada, mas vivenciada como uma forma de expressão essencial para a vida dos jovens”, conclui o produtor cultural Abiatar David de Souza Machado.