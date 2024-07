Nomeada nova secretária de Saúde de Caratinga

CARATINGA- Com a exoneração de Gilberto Evangelista de Oliveira, ocorrida na última quarta-feira (4) – cargo que ocupava desde agosto de 2022; a Prefeitura de Caratinga já conta com um novo nome para a pasta.

Simone Soares Gomes Avelino foi nomeada para o cargo de secretária de Saúde. Simone é graduada em Serviço Social e possui uma vasta experiência na área. Iniciou sua carreira na Secretaria de Desenvolvimento Social em 2009, onde atuou como assistente social. Posteriormente, assumiu cargos de destaque, como diretora do Departamento de Gestão de Benefícios e Programas Sociais e diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial.

Sua trajetória inclui também atuação como assistente social na Fundação Metodista. Além disso, Simone foi coordenadora da Atenção Básica e superintendente Operacional de Saúde, cargos que antecederam sua nomeação como secretária de Saúde.