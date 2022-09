Acredito que o político não veio para ser servido, e sim para servir”, diz o candidato a deputado estadual, Leonardo Condé

CARATINGA – Há 24 anos atuando como médico neurologista e neurofisiologista, sempre trabalhando no sistema particular e também para o SUS (Sistema Único de Sáude), Marcos Leonardo Condé, o “Dr. Leonardo Condé”, como é conhecido, pela primeira vez entra na disputa política para o cargo de deputado estadual pelo partido União Brasil.

Casado com Karina de Paula Damião Condé, pai de Augusto e Henrique, Leonardo Condé entente que chegou o momento de juntar sua vasta experiência na medicina e aplicar na gestão pública, levando conhecimento e compromisso.

Quando se formou em medicina e onde foi seu primeiro trabalho?

Me formei na UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) em julho de 1998. Meu primeiro trabalho foi no PSF (Programa da Saúde da Família) do bairro Limoeiro em Caratinga, sendo o primeiro médico do posto de saúde. Foi com muito orgulho que após anos de dedicação e conquistas voltei a minha cidade para iniciar a vida e uma carreira de muitas bênçãos.

Além de ter seu consultório particular, também atende pelo SUS. Onde e como é realizado esse trabalho?

A minha vida toda, comecei trabalhando tanto particular, quanto pelo SUS. Atendo há 20 anos na Apae de Caratinga, há oito anos como voluntário na Apae de Timóteo, faço cirurgias no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga e há quatro anos no CER (Centro de Especializado de Reabilitação) como neurologista.

Em Ipatinga você atende pessoas de forma gratuita no Centro Especializado de Reabilitação. Pretende expandir esse trabalho para outras cidades?

É o nosso objetivo e propósito. Que nosso mandato possa ser a ponte para todas as cidades habilitadas e as que não comportem, iremos juntos levar as mais próximas as unidades, evitando deslocamentos maiores. E assim proporcionando um atendimento mais humanizado e um cuidado maior com aquele que cuida.

Mesmo já tendo uma carreira estabilizada como médico, por que pretende entrar para a política?

Exatamente por isso, acredito que o político não veio para ser servido e sim para servir. E nesse momento da minha vida, familiar e profissional entendo que consigo ser servidor político de excelência. Porque vou juntar minha vasta experiência na medicina e aplicar agora na gestão pública todo esse conhecimento e compromisso que sempre tive com a medicina.

Como candidato, de que você acha que os políticos precisam se libertar?

O maior inimigo do político é se prender em inverdades. O eleitor precisa de clareza, o político deve usar a luz da verdade para iluminar o caminho das pessoas, sejam eleitores ou não. As pessoas estão acima da condição de eleitor.

Você como caratinguense acha que já passou do momento da cidade ter um deputado estadual?

Claro, Caratinga com a importância histórica do município no cenário estadual deveria sempre ter um representante na Assembleia Legislativa de forma permanente, elegendo em todos os pleitos um representante. Um representante que defendesse e fosse uma referência da cidade, fortalecendo o seu crescimento contínuo.

Quais são seus principais projetos para Caratinga?

Fortalecimento dos hospitais com melhoria na resolutividade. Lutar por um Hemocentro em Caratinga e buscar trazer um serviço de hemodinâmica. Apoiar a implementação do Cer, aumentar a integração da rede hospitalar com o Márcio Cunha, facilitando a transferência de pacientes, quando necessário. Apoiar para a vinda da oncologia para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em parceria com o Cor (Centro de Oncologia e Radioisótopos), já em andamento. E Entendendo a importância das necessidades reais de Caratinga, serei suporte para fomentar a cultura, agricultura, educação, agronegócio, esporte, lazer e turismo, sendo um deputado que consciente das demandas públicas poderei contribuir para o crescimento e fortalecimento de todas as áreas onde a nossa querida cidade assim necessitar, apoiando o gestor municipal em suas demandas na Assembleia Legislativa.

Por que o eleitor deve votar no doutor Leonardo Condé?

Porque sempre usei o vigor da verdade, dedicando toda minha vida em manter o ser humano como prioridade.