ACIDENTE NA BR-474, EM SÃO JOÃO DO JACUTINGA

Colisão entre dois veículos deixa quatro pessoas feridas

CARATINGA – Na manhã desta quinta-feira (14) um acidente foi registrado no km 129 da BR-474, em São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga. A colisão envolveu dois veículos e deixou quatro pessoas feridas.

Eram por volta das 7h desta quinta-feira, quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para o atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete. O chamado recebido dava conta de que poderia haver vítimas presas às ferragens e os bombeiros se deslocaram rapidamente para o local informado.

Com o impacto da batida, a caminhonete saiu da pista e caiu em um local de difícil acesso. Quando os bombeiros chegaram, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Caratinga já havia prestado os primeiros socorros a dois homens. Um deles estava às margens de um córrego e devido ao local de difícil acesso, foi necessário a utilização de técnicas de salvamento em escadas para fazer a retirada do homem.

Com o apoio da equipe do SAMU de Inhapim, o homem foi imobilizado em prancha longa e depois colocado em uma maca especial chamada “sked” (tipo envelope) para ser transportado.

Os bombeiros precisaram criar uma rota com a utilização de técnicas de salvamento com escadas, cordas e equipamento de salvamento em altura. Com a rota feita sobre uma escada prolongável, bombeiros salvaram o homem.

Já em local seguro, a vítima foi repassada para a equipe do SAMU para ser levada ao hospital. Outras duas vítimas que estariam no veículo Palio foram socorridas por terceiros.

Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.