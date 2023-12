Acidente na BR-474: Carro sai da pista e cai em ribanceira de 45 metros

PIEDADE DE CARATINGA- No final da noite dessa quarta-feira (13), um acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária no km 152 da BR-474, em Piedade de Caratinga. O condutor do automóvel Corsa Classic perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 45 metros.

Segundo informações colhidas junto aos bombeiros militares, assim que a guarnição chegou ao local do acidente, a vítima se encontrava fora do veículo com aparência de que foi ejetada do Corsa. Devido a posição que a vítima estava, com a cabeça para baixo, ela apresentava dificuldade para respirar. “Logo em seguida foi invertida a posição e automaticamente liberando vias aéreas voltando a respirar normalmente”, consta no relatório dos bombeiros.

A vítima foi colocada em uma prancha e com uso de colar cervical. Os bombeiros utilizaram uma corda e a vítima foi içada até a pista, onde foi entregue para equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.