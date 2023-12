Apostador fatura mais R$ 3 milhões na loteria em Inhapim

INHAPIM – Nessa quarta-feira (13), um apostador faturou sozinho mais de R$ 3 milhões em uma loteria da cidade de Inhapim. A aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.605 do 1º sorteio da Dupla Sena. Além disso, outros três mineiros faturaram quase R$ 7 mil com cinco acertos no 2º sorteio. Os sortudos, no entanto, são das cidades de Botelhos, Paracatu e São João del Rei.

No primeiro sorteio da Dupla Sena foram sorteadas as dezenas 11, 22, 41, 43, 46 e 47. Já no segundo sorteio, saíram os números 08, 21, 24, 28, 37 e 49. O prazo para a retirada do prêmio é de até 90 dias. Na próxima sexta-feira (15), acontece mais um sorteio que poderá pagar até R$ 200 mil no prêmio principal.

Na Dupla Sena, os apostadores têm o dobro de chance de ganhar, visto que acontecem dois sorteios. Para ganhar em um deles, é necessário acertar entre 3 a 6 números. Ao todo, são 50 números disponíveis, e o jogador deve escolher de 6 a 15 números. O preço da aposta simples, de seis números, é de R$ 2,50. A loteria distribui os valores do prêmio de acordo com a quantidade de acertos em cada sorteio.

Fonte: Diário do Rio Doce