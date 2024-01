Acidente entre ônibus e caminhão interdita a BR-381 próximo de Caeté (MG)

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades. Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão do Sedex dos Correios interdita a BR-381, na altura de Caeté, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (9). Ninguém ficou ferido. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido BH da rodovia. O trânsito ficou parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate. Há o registro de lentidão de 2km no local.

Fonte: Estado de Minas