Ação entre PM de Meio Ambiente visa combater desmatamento ilegal

INHAPIM – A Polícia Militar de Meio Ambiente e o Ministério Público de Minas Gerais realizaram operação em conjunto para coibir desmatamentos ilegais em Inhapim e região. Ação aconteceu nesta quinta-feira (22) e contou com participação do promotor de justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro.

Em uma fiscalização realizada na zona rural de São Domingos das Dores foi constatado o desmate de vegetação nativa de grande porte, remanescente do bioma Mata Atlântica.

As equipes da PM de Meio Ambiente conseguiram identificar o responsável pelo desmatamento, que será autuado e responderá pelo crime ambiental.