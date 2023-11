Abertura do 18º Salão de Humor de Caratinga festejou Marilene Godinho

CARATINGA – O 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, o evento mais tradicional da cidade, teve uma prestigiada abertura, com apresentação da Banda Santa Cecília, no último dia 21 de novembro na Casa Ziraldo de Cultura. No espaço estão em exibição trabalhos de cartuns, charges, quadrinhos e caricaturas de artistas de quase todo o Brasil e de mais de trinta países. Com entrada franca, o evento cultural continua aberto à visitação pública até 1º de dezembro, sempre de 8h às 11h e de 13h às 17h.

A escritora Marilene Godinho, a homenageada desta edição, recebeu com indisfarçável alegria os amigos, admiradores e familiares, manifestando em seu discurso toda a sua emoção e felicidade pelo gesto de reconhecimento de sua gloriosa produção literária ao longo de 45 anos. Os visitantes puderam conferir, entre tantos outros trabalhos artísticos, 45 caricaturas da escritora que foram enviados por vários artistas brasileiros e de mais 22 países.

Também fizeram uso da palavra o presidente da Academia Caratinguenses de Letras José Aylton de Mattos, Lígia Maria Reis de Mattos, Elzy Russo Amorim, o superintendente de Esporte e Cultura Rainer Alves e o cartunista Edra, realizador do evento.