Abastecimento de água em Entre Folhas recebe obras de ampliação da Copasa

Ao término dos trabalhos, mais de 3.700 pessoas serão beneficiadas

DA REDAÇÃO- A Copasa está investindo R$ 745 mil em obras de ampliação e modernização no sistema de abastecimento de água na sede do município de Entre Folhas. Os trabalhos tiveram início em julho e têm previsão de término para janeiro de 2025.

Além do aumento da oferta de água, as intervenções também geram empregos diretos no município, o que impulsiona a economia local com a aquisição de material no comércio.

Após a conclusão dessas obras, o índice de cobertura com água tratada da Copasa em Entre Folhas será de 80,91%. A empresa segue trabalhando para alcançar a marca estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento no país de 99% para universalizar o serviço de abastecimento de água neste município antes do prazo máximo, que é 2033.

“Todo esse investimento na ampliação do sistema de abastecimento de água em Entre Folhas beneficiará cerca de 3.715 pessoas com o abastecimento mais regular e contínuo. É a Copasa fazendo a diferença na vida dos seus clientes”, disse a gerente da Copasa na região, Rosângela de Faria e Coelho.

Detalhamento das obras

As intervenções estão concentradas no bairro Marcelo Siqueira, onde está sendo construído um reservatório de água com capacidade de 50m³ (50 mil litros de água). Este reservatório, que abastece também o bairro Popular, será interligado a um segundo reservatório de 300m³ na mesma localidade que está sendo revitalizado.

A Copasa também realiza melhorias na unidade de bombeamento dos bairros Marcelo Siqueira e Centro com adequação da área do booster para receber os novos conjuntos motobombas, além da urbanização dos locais e instalação de postes e luminárias.

O bairro Marcelo Siqueira conta ainda com a implantação de uma nova linha de recalque no booster de 659 metros de comprimento em tubo PVC com diâmetro de 100 milímetros.

Já no Centro, a Companhia está pintando a Estação de Tratamento de Água (ETA), a Casa de Química e proporcionando melhorias no abrigo dos contentores de produtos químicos. Está sendo feito também a implantação da linha de recalque, a inserção da rede de abastecimento de água com 360 metros de tubo PVC com diâmetro de 50 milímetros para atendimento de 14 ligações prediais de água.

As obras da empresa contemplam a urbanização do poço C-03 com a concretagem da área do mesmo, instalação de poste e luminária, pintura e colocação de placa de identificação da unidade.

Os trabalhos incluem a urbanização e montagem do poço C-05, que está recebendo o cercamento, concretagem da área, fornecimento e instalação de padrão de energia, instalação de poste e luminária, montagem do barrilete, construção de linha de recalque e instalação de automação do poço. Os poços C-03 e C-05 estão localizados no bairro Centro, ao lado da ETA.