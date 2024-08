Homem agride namorada e joga carro em barranco

Caso aconteceu no interior de Minas Gerais, em Ipatinga, no Vale do Aço, num local conhecido pela frequência de grupos de oração

Um homem, de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (11/8), em Ipatinga, no Vale do Aço, depois de ele ter jogado seu carro, um Ônix vermelho, do alto do Monte da Resposta – frequentado por grupos de orações – em direção à BR-381. O carro ficou dependurado num barranco. Quando a PM chegou ao local, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, uma testemunha contou que o homem estava agredindo a companheira, uma mulher de 25 anos, dentro do carro. Ela conseguiu sair do veículo. Nesse instante, ele acelerou o veículo em direção ao barranco, saindo da pista e ficando com o automóvel pendurado.

A mulher pediu ajuda num supermercado próximo. A vítima relatou que ela e seu namorado passaram a noite em uma festa consumindo bebida alcoólica e maconha.

Durante uma discussão no monte, o autor a agrediu e, após ela sair do carro, ele arrancou o veículo, perdeu o controle e caiu no barranco.

Depois de preso, o homem se recusou a fazer o teste do etilômetro e apresentava ferimentos no rosto, possivelmente devido ao incidente.

Os dois foram levados para a UPA de Ipatinga, onde foram atendidos e liberados. O homem confessou, na frente de uma testemunha, ter consumido duas garrafas de whisky e fumado maconha.

Os dois foram encaminhados, depois de liberados da UPA, para a Delegacia de Polícia. O veículo foi removido para o pátio da delegacia.

Fonte: Estado de Minas