NOTA DE FALECIMENTO: Ian Gomes Côrrea

Com pesar, familiares comunicam o falecimento de Yan Gomes Corrêa.

Yan era gerente de relacionamento da agência do Banco do Brasil do Iguaçu, em Ipatinga e tinha familiares em Caratinga. O bancário deixa esposa e dois filhos.

O velório de Yan está sendo realizando na Capela do Bairro Esperança, em Caratinga, já o sepultamento está previsto para 16h desta terça-feira (13).

O DIÁRIO se solidariza com familiares e amigos.