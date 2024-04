6º Pedal de Inhapim atrai cerca de 400 ciclistas

INHAPIM – A União Ciclística Inhapinhense em parceria com a prefeitura de Inhapim realizou no último domingo (7), a 6ª edição do pedal, evento este que se iniciou às 6h, tendo como base, ponto de partida, e chegada, a praça de esportes João Felisberto Pereira.

Segundo informado pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Jean José Siqueira, cerca de 400 ciclistas participaram da edição 2024 do pedal inhapinhense. “Graças a Deus mais um ano de sucesso do pedal. Um evento que conta com a parceria da União Ciclística Inhapinhense e a prefeitura de Inhapim. Agradeço de modo muito especial ao amigo Thiago Flamini, as meninas do pedal e os servidores da secretaria de Esportes que trabalharam de forma incansável para que tudo ocorresse da melhor maneira possível, recebendo ciclistas de toda nossa região”, disse Jean Siqueira.

Os vencedores da competição, atletas masculinos do Circuito Elite foram Gustavo Vilela, em primeiro lugar, Adriano Paulo, em segundo e Teilor Rodrigues, em terceiro. Já no Circuito Passeio, também masculino, destaque para o primeiro colocado, Cristiano Macarrão, Grasiano Silva, ficou em segundo, e Welisson Santos, em terceiro lugar.

As mulheres vencedoras do 6º Pedal de Inhapim no Circuito Elite foram Larissa Gonçalves, Monique Magalhães, e Yara Nates. Já no Circuito Passeio a primeira colocada foi Flávia Ferreira, em segundo-lugar, Luzimar Duarte e na terceira colocação Sanaina Duarte.

Amante do pedal, o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” prestigiou o evento e registrou seus agradecimentos aos servidores do município e as equipes de pedal inhapinhense pela realização do evento. “A Prefeitura de Inhapim agradece a parceria com as equipes da União Ciclística Inhapinhense e parabeniza a todos os seus colaboradores pelo belo evento realizado no último domingo. Toda atividade física e esportiva é bem-vinda para melhorar nossa saúde e qualidade de vida, e o prefeito Marcinho não vem medindo esforços para incentivar a prática esportiva de todos nós cidadãos inhapinhenses, seja no futebol, voleibol, beach tennis ou ciclismo”, finalizou.

