Militar sofre grave acidente com trator que ele conduzia

Nesta terça (09/04), um militar pertencente ao 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga foi vítima de um grave acidente no Córrego dos Gomes, zona rural de Ubaporanga.

De acordo com nota emitida pelo Batalhão, o militar estava de folga, em trajes civis e realizava benfeitorias com uma máquina carregadeira (trator), em um sítio de propriedade do militar.

Informações que foram apuradas de que durante os trabalhos com a máquina, o militar veio a perder o controle dela, que resultou no seu tombamento, estando o militar dentro da cabine.

Equipes do 62º BPM deslocaram para o local, juntamente com ambulância do SAMU, prestaram o devido socorro ao militar, sendo ele encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.

Militar encontra-se internado, passou por diversos exames, teve fratura de algumas costelas e felizmente não corre risco de morte. O Comando da Unidade está dando total apoio ao militar e a família.