66 anos de história e evangelização do Seminário Diocesano de Caratinga

CARATINGA – O Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, criado por dom José Eugênio Corrêa, 4º bispo diocesano, através do decreto de 1º de março de 1958, completou 66 anos de fundação. “O Seminário é mais que uma instituição de formação; é um lar, onde jovens de diversas paróquias e comunidades buscam responder ao chamado divino. Os seminaristas não estudam apenas filosofia e teologia, mas cultivam amizades, partilham orações, aflições e problemas relacionados ao âmbito acadêmico ou pessoal, além de receberem acompanhamento espiritual e psicológico”, destaca a direção da instituição.

Atualmente o Seminário Diocesano de Caratinga acolhe também os seminaristas da etapa da Configuração (Teologia) vindos da Diocese de Araçuaí. A equipe de formação é composta pelo bispo diocesano, dom Juarez Delorto Secco, pelos padres Geziel José de Almeida (reitor), João Paulo Gonçalves Roriz (ecônomo) e Ademilson Tadeu Quirino (diretor espiritual). Contamos com a presença significativa das Irmãs Luzia Perini e Marta Gregório, pertencentes à congregação das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças (Gracianas).

A Diocese de Caratinga reconhece que a formação do futuro clero é uma tarefa para a qual se deve dedicar atenção. “Os tempos hodiernos, por sua complexidade, mais do que nunca, exigem essa determinada atenção. De modo que, no seminário a formação não se ocupa em primeira instância com números de seminaristas, mas, sobretudo com a “formação integral” dos candidatos ao sacerdócio ministerial. O seminário é o lugar para estar e se configurar a Cristo, o Sumo e Eterno Sacerdote (cf. Hb 2, 9)”.

CELEBRAÇÃO

Na última sexta-feira (1), o Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga, celebrou seu sexagésimo sexto aniversário. O evento iniciou-se às 9h com a acolhida dos participantes. Às 10h, aconteceu a Celebração Eucarística presidida por dom Juarez Delorto Secco, bispo diocesano, concelebrada pelo bispo emérito, dom Emanuel Messias de Oliveira, pelo decano da diocese e pároco emérito da Catedral, Monsenhor Raul Motta de Oliveira. Estiveram presentes ainda padre Geziel José de Almeida, reitor do Seminário Diocesano e administrador paroquial da Paróquia São Francisco de Assis – Vermelho Velho – Raul Soares; padre Ademilson Tadeu Quirino, diretor espiritual; padre João Paulo Gonçalves Roriz, ecônomo e vigário da Paróquia São Sebastião do Sacramento, em São Sebastião do Sacramento, Manhuaçu; padre Raniel Carlos de Freitas, pároco da Paróquia de São Domingos de Gusmão de Ubaporanga e reitor do Seminário Propedêutico São José, também em Ubaporanga, que, no dia 28 de fevereiro, celebrou 26 anos de existência em nossa Diocese; Padre Raimundo Turíbio Costa, vigário paroquial da Paróquia São Domingos de Gusmão de Ubaporanga e diretor espiritual do Seminário São José, também em Ubaporanga; padre José Carlos de Oliveira, vigário geral e pároco da Paróquia São Judas Tadeu de Caratinga; padre David José Gonçalves, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita de Minas; padre Leandro Alcides Pereira, vigário da Catedral de São João Batista, em Caratinga; padre Ronaldo Patrício de Freitas, pároco da Paróquia de São Sebastião em São Sebastião do Anta; seminarista Bruno Kened, que faz experiência na Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Anta, além de seminaristas residentes, irmãs gracianas, benfeitores e benfeitoras.

“A celebração de aniversário do seminário significa a oportunidade de uma reflexão, além de histórica, que busca dar cumprimento e continuidade a obra de Cristo: um pastoreio segundo seu Sagrado Coração, como afirma a Pastores Dabo Vobis (cf. n. 2)”, especifica a direção do Seminário.

Ao longo de quase sete décadas, o Seminário ofereceu muitos sacerdotes para as dioceses de Governador Valadares, Guanhães e Teófilo Otoni; e continua a oferecer para as dioceses de Caratinga e Araçuaí.

A liturgia do dia propôs textos propícios (1ª leitura: Gênesis 37,3-4.12-13a.17b-28; Salmo 104 (105); Evangelho: Mateus 21,33-43.45-46) para o momento de festa e alegria, que estávamos celebrando. Dom Juarez Delorto Secco destacou, em sua homilia, a importância do Seminário, como uma família, composta por pessoas que provêm de vários lugares da Diocese, com um mesmo objetivo: buscar seguir e tornar-se semelhante ao Cristo, Bom Pastor. Ele também ressaltou a importância de não haver inveja, ódio e sentimento de grandeza, entre os seminaristas, mas sim o amor, o companheirismo e a amizade.

TESTEMUNHOS

O reitor, padre Geziel José de Almeida, ressaltou a importância das irmãs gracianas, que residem na casa e, com seu exemplo de serviço, testemunho e oração, também desempenham o papel de Formadoras. Agradecemos e rendemos graças a Deus por todas as irmãs Gracianas que por aqui passaram e deixaram seu testemunho.

Francisco Xavier Figueiredo Junior, seminarista da Diocese de Araçuaí e que está no 3º ano da etapa da Configuração, comentou: “A história é um belíssimo exercício do espírito. Ela nos envolve, ensina, faz crescer, pertencer. Olhar pelo retrovisor nos faz seguir com segurança pela estrada da vida. E onde estaríamos então, pelo caminho, senão construindo a nossa história dentro de outra grande história? Sinto-me parte deste grande tecido. No recorte dos 66 anos do seminário, participo há 3 e me sinto honrado por viver esse legado. Bendito seja Deus pelos frutos dessa casa de formação”.

Felipe Mendes de Siqueira Marins, seminarista do 1º ano do Discipulado (Filosofia), expressou sua alegria em fazer parte da história do Seminário: “Para mim, participar deste momento, é inserir-me numa história rica e única. Quanta alegria foi estar presente nesse dia! Gratidão a Deus pela existência do nosso Seminário e pela sua contribuição em entregar muitos padres para a Igreja. No meu coração está o desejo e a espera pelo no 67° aniversário! Rezem por nós e por nosso Seminário para que ele continue produzindo muitos e bons frutos para Igreja, contribuindo com o crescimento do Reino de Deus”.

“Agradecemos a todos aqueles que há 66 anos colaboraram com a construção deste importante legado. Obrigado a todos que ajudam, quotidianamente, na formação dos futuros padres da Diocese de Caratinga! Gratidão a Dom Juarez e aos padres por terem abraçado nosso seminário com tamanho carinho e amor. Expressamos nossa felicidade e pedimos ao Senhor da messe que continue derramando infinitas bênçãos sobre cada envolvido na formação de sacerdotes santos, sábios e simples. Que São João Batista, Padroeiro Diocesano, e Nossa Senhora do Rosário, Santíssima Virgem Mãe de Deus, continuem abençoando e guiando, sob a luz do Espírito Santo, todos os que fizeram parte desta história. Que esses 66 anos de graças e bênçãos sejam apenas o começo de uma jornada contínua de fé e serviço à Comunidade de Deus”, conclui a direção do Seminário.

Texto – Phillipi Carlos – 2º ano Teologia e Erick Fernandes Martins Costa- 2º ano de Filosofia – Fotos – Luan Carlos Alves Gomes -3° de Filosofia