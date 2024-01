62º Batalhão de Polícia Militar apresenta redução histórica nos índices de crimes violentos

CARATINGA – Nos últimos anos, o 62º BPM obteve expressiva redução nos índices de crimes violentos em toda a área da Unidade, a qual compreende o município de Caratinga e outros 23 municípios.

São considerados crimes violentos: homicídio, estupro, estupro de vulnerável, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, sequestro e cárcere privado, ou seja, crimes graves e que, normalmente, causam grande clamor social.

No ano 2023, a redução de crimes violentos foi de 12%, em relação ao ano 2022, como pode ser visto no gráfico. “A referida redução trata-se de marco histórico, pois se refere ao menor número de crimes violentos já registrados pela Unidade, desde sua elevação a condição de Batalhão PM”, pondera o comando.

Segundo o comando da Unidade, os resultados alcançados só foram possíveis em razão da relevante participação da população, “e devido ao trabalho em conjunto realizado pela Unidade em parceria com o Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil, além dos demais atores do Sistema de Defesa Social”.

Outros fatores preponderantes para a redução nos índices de Crimes Violentos:

-Policiamento preventivo planejado com base nos índices criminais e na promoção de sensação de segurança à população.

-Realização de operações policiais estratégicas e de grande envergadura.

-Prisão/apreensão de infratores contumazes em crimes violentos.

-Monitoramento sistemático de egressos do sistema prisional, visando à ressocialização e à não reincidência.

-Relevantes apreensões de armas de fogo e de drogas ilícitas.

-Estratégias de prevenção e repressão criminais, pautadas na inteligência e utilização de recursos tecnológicos.