62° Batalhão homenageia militares e colaboradores

CARATINGA- O 62° Batalhão de Polícia Militar realizou na manhã desta quinta-feira (13), solenidade em homenagem aos militares que se destacaram no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2023.

Ainda foram entregues as medalhas de Mérito Militar Grau Ouro e certificados aos colaboradores beneméritos do primeiro semestre.

A medalha de Mérito Militar Grau Ouro confere ao policial reconhecimento, prêmio, enaltecimento e distinção por 30 anos de bons serviços prestados à corporação.

O 62° Batalhão possui, em sua área de atuação, 24 municípios, os quais compreendem uma extensão territorial aproximada de 7.300 km². O comandante André Pedrosa destaca a importância do empenho dos militares para o sucesso das atividades desempenhadas. “Com satisfação realizamos mais uma solenidade, oportunidade de homenagear militares que se destacaram, colaboradores no âmbito interno e externo. Tivemos um primeiro semestre com muitos desafios, muitas ações, operações e essas pessoas contribuíram ativamente para que isso ocorresse com êxito. Isso serve de referência para a comunidade entender o quanto esses militares têm preocupado em realizar o melhor de si nessas ações, reconhecer o trabalho deles”.

Tenente-coronel André Pedrosa ainda enfatiza sobre os colaboradores, parceiros da PM, que também foram homenageados. “São pessoas que realmente contribuem muito, estão conosco no dia a dia, participam das nossas ações. Doutor Ivan, delegado regional; pastor Fernando, de Ipanema, que muito contribuiu lá com as questões espirituais e religiosas, apoio espiritual aos nossos policiais militares; temos o assessor parlamentar Luciano, que nos apoia com questões relacionadas a emendas parlamentares; doutor Samir, médico, grande apoiador das questões de saúde nossos policiais. Além de um veterano, que por mais que não esteja hoje na ativa, mesmo na reserva, contribui muito, o sargento Gleidson”.

MÉRITO MILITAR GRAU OURO

-1º sargento José Antônio dos Santos

-1º sargento Sérgio Sabino de Moura

MILITARES QUE SE DESTACARAM NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Destacamentos PM Padrão

Grupamentos de Pocrane e São Sebastião do Anta

Destaque Administrativo / Copom

1º sargento Adilson Quirino de Oliveira, auxiliar da Seção de Comunicação Organizacional

– 1º sargento José Antônio dos Santos, despachador do Copom

– 2º sargento Deivid Emerick Moreira, analista criminal da unidade

Motorista Padrão

– Cabo Adriel Câmara Marques

– Cabo Ramiro Rodrigues Amaral de Souza

– Soldado Kaio Gomes do Vale

Boas práticas

3° sargento Ulysses de Souza Miranda, idealizador de uma ação cívico social na cidade de Córrego Novo

Destaque Operacional

– 1º tenente Frederico Anderson Rocha

– 2° sargento Junior Marcio Cotta Benfica Souza

– 3° sargento José Rodrigues da Silva Junior

– 2º sargento Carlos Emanuel do Prado

– Cabo Wesley Jorge Soares

DESTAQUE PRIMEIRO SEMESTRE DA UNIDADE

Destaque Administrativo

– 2º sargento Deivid Emerick Moreira

Motorista Padrão

– Cabo Ramiro Rodrigues Amaral de Souza

Destaque Operacional

– 2º sargento Carlos Emanuel do Prado;

– Cabo Wesley Jorge Soares

Veterano Destaque

– 1º sargento veterano Gleidson Santos Silva

DESTAQUES REGIONAL PRIMEIRO SEMESTRE PELA 12ª RPM

Colaboradores Beneméritos

– Fernando José da Silva Freitas, pastor presidente da Igreja Batista de Ipanema

– Ivan Lopes de Sales, delegado regional

– Luciano Magela Campos, assessor parlamentar

– Samir Lauar, empresário

Destaque administrativo Militar e Civil

– 3º sargento David Dutra

– Isabella Rodrigues Corrêa

Destaque Motorista Padrão

Marcello Sturzenecker de Alcântara

Destaque Operacional

– 1º tenente Danilo Silva Rodrigues

– 3º sargento Anderson Vieira Rezende

– Cabo Alessandro Gomes