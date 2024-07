Festa do Inhame bate recorde de público e supera todas as expectativas

INHAPIM – No último final de semana a XXVI Festa do Inhame de Inhapim bateu recorde de público e superou todas as expectativas dos organizadores do evento. Realizada no recém-inaugurado Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos, a vigésima sexta edição da Festa do Inhame contou com a participação de quatro bandas de renome nacional e consagradas pela crítica musical. Passaram pelo palco principal da festa na sexta-feira (26), o cantor e compositor Gustavo Mioto, e ainda, Eduardo Costa para fechar a primeira noite do evento batendo recorde de público.

Em suas redes sociais, Eduardo Costa disse que ficou encantado com tamanha organização; “Quero parabenizar o povo de Inhapim e da região inteira, e parabenizar o prefeito Marcinho, um cara extremamente simpático, a primeira-dama Érica Barbosa, uma mulher bonita, elegante, gente boa, uma mulher espetacular, parabéns ao prefeito, aos organizadores, que fizeram este evento, posso falar? Uma das festas mais bonita que eu já vi na minha vida. A Festa do Inhame de Inhapim já é uma das maiores e melhores festa de todo Estado de Minas Gerais e do Brasil. Parabéns aos envolvidos neste espetáculo. Foi lindo! Foi perfeito! Foi espetacular!”, disse o cantor e compositor.

Já na noite de sábado (27), para fechar com chave de ouro a XXVI Festa do Inhame, subiram ao palco a banda Atitude 67 e a dupla Israel e Rodolfo, agitando a multidão e consagrando a Festa do Inhame como uma das melhores festas do leste de Minas.

No primeiro dia da festa, o prefeito Marcinho, ao lado de sua esposa Érica Barbosa e de todo seu secretariado, promoveu a abertura oficial do evento agradecendo toda população inhapinhense, seus convidados e todo povo da região pela presença e prestígio a tradicional Festa do Inhame, disse que todos aqueles que vieram para se divertir e se alegrar com respeito ao próximo eram muito bem-vindos a Inhapim: “Sejam bem-vindos a nossa querida Inhapim, curtem nosso evento com alegria, respeito ao próximo e empatia. Todos nós buscamos um único objetivo nesta festa, diversão, alegria, amor, empatia e responsabilidade com a gente e com o nosso próximo. Essa festa foi preparada com todo amor e carinho para ficar marcada na memória afetiva de cada um de vocês. Que Deus abençoe nosso evento!”

Cinquenta mil pessoas passaram pelo evento nos dois dias de festa, movimentando a economia, trazendo riquezas e gerando emprego e renda para a população. Nas redes sociais os inhapinhense e toda região celebraram a realização, organização, segurança, mas principalmente, a estrutura do evento, sendo o palco o destaque principal, recebendo milhares de comentários positivos ne elogios no Instagram, Facebook e diversas outras redes sociais e plataformas digitais existentes, um marco histórico para Inhapim e toda região leste do Estado.

Assessoria de Comunicação