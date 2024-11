35 anos dedicados à arte

Artista plástica Joaninha Abraão apresenta trabalhos na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA- A artista plástica Joaninha Abraão apresentou, nesta terça-feira, na Casa Ziraldo de Cultura, uma exposição de trabalhos realizados em seu ateliê. A mostra integrou o Circuito Literário promovido no espaço pelo cartunista Edra, com o objetivo de valorizar a cultura e a arte locais.

Com 35 anos dedicados ao artesanato, Joaninha explicou o propósito de sua obra: “Há 35 anos trabalho com artesanato, mas de uma forma toda especial. É para mostrar a capacidade individual de cada pessoa, a competência. Não pelo fato de pintar coisas maravilhosas, mas pela capacidade de mostrar que todos nós somos capazes”.

A exposição revelou a diversidade de técnicas ensinadas no ateliê, que inclui decoupage, cerâmica, confecção de velas e sabonetes de glicerina, além de restauração de imagens. “Nós trabalhamos com uma variedade imensa de cursos para aprendizado, onde a pessoa realmente fica muito feliz em mostrar que ela é capaz. Às vezes, ela chega lá achando que não é capaz e, de repente, ela vê que, realmente, a capacidade existe. E a arte pra pessoa é uma coisa maravilhosa, porque ela brota da alma”, ressaltou a artista.

Joaninha destacou sua paixão pela arte abstrata, explicando que esse estilo permite maior liberdade criativa. “A pintura que atrai mais o coração, a mente e a espontaneidade da pessoa chama-se arte abstrata. Porque a arte abstrata você não pensa para fazê-la. Você simplesmente pega a tinta, vai pintando e vai brotando, vai surgindo naturalmente aquilo que você está querendo expressar do coração”.

O compromisso com a sustentabilidade também é um diferencial do ateliê. “Trabalhamos com reciclagem. Mostramos para as pessoas várias coisas que podem reciclar, como o curso de decoupage. São vidros que a gente vai recuperando e, através do vidro, forma outra peça que é vendável. A pessoa também pode ter fonte de renda”, explicou Joaninha, cuja oficina está localizada na Avenida Moacir de Mattos, 570.

Além de artista plástica, Joaninha assumiu recentemente o cargo de delegada cultural da Febacla (Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes) na Casa Ziraldo de Cultura. Com entusiasmo, revelou seus planos para 2025. “Vamos trabalhar fornecendo algo novo e diferente, não só nos ambientes de cultura, mas em todas as escolas e dimensões que pudermos levar arte, cultura e literatura, mostrando para as pessoas o valor e a grandeza que isso tem na nossa cidade”.

A artista reconheceu a importância da parceria com Edra e a expectativa do apoio da Prefeitura para a promoção da cultura. “Graças ao Edra, que idealizou tudo. Nós estamos tendo também o apoio da Prefeitura, que o doutor Giovanni, junto ao Ronaldo, ficou de nos assessorar na próxima gestão. Isso permitirá levar a cultura, a literatura e a arte não só em lugares específicos, mas também em locais de difícil acesso”.

Apesar do cansaço após mais de 30 dias de eventos intensos no Circuito Literário, o cartunista Edra celebra os resultados. “Tem sido uma troca muito salutar, muito produtiva. Os artistas culturais aderiram de uma forma muito bacana, assumiram a ideia de maneira efetiva. É um misto de cansaço, mas, sobretudo, de muita alegria e agradecimento”.