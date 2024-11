Rafael Gripp promove lançamento de e-Book na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA – Na noite da última segunda-feira (25), aconteceu mais um evento dentro do 1º Circuito Literário Ziraldo Alves Pinto, realizado na Casa Ziraldo de Cultura. Desta vez, houve o lançamento do primeiro e-Book do cientista política Rafael Gripo, ‘Desvendando a Política’, além do minicurso que o acompanha.

A OBRA

Composto por 17 capítulos, o material oferece uma abordagem profunda e prática sobre os fundamentos da política, explorando conceitos essenciais para entender como o poder é exercido e como ele afeta o dia a dia da sociedade. Conforme o cientista político, o e-Book foi desenvolvido para descomplicar temas complexos, como soberania, sistemas eleitorais, governança democrática e a influência de grandes fundações internacionais nas decisões políticas. “Em cada capítulo, o leitor é convidado a refletir sobre o papel do Estado, as ideologias que moldam o cenário global e as estratégias usadas para influenciar políticas públicas”, explica o autor.

O minicurso, por sua vez, é uma extensão do e-book, trazendo aulas práticas e reflexivas que complementam o conteúdo. Rafael Gripp destaca: “Com o e-book e o minicurso, meu objetivo é empoderar o leitor, fornecendo ferramentas para que ele possa participar ativamente do debate político, desvendando as narrativas e compreendendo o que está em jogo de verdade”.

AGRADECIMENTOS

Durante o evento, em seu pronunciamento, Rafael Gripp considerou: “Agradeço primeiramente a Deus, pela graça de tornar esse projeto possível. Um obrigado especial aos meus pais, familiares, amigos e todos os convidados que estiveram presentes. Foi um privilégio receber autoridades como o vice-prefeito Ronaldo da Milla, o cartunista e fundador da Casa Ziraldo de Cultura, Edra, o vereador eleito Ebinho, e o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Aluísio Palhares, além de tantos outros presentes”.

Rafael Gripp ressaltou, “apresentei nossa obra, que traz a política na teoria e na prática, abordando temas como o desenvolvimento do Estado, representatividade, sistemas eleitorais, sistemas de governo, e conceitos contemporâneos como ativismo judicial e globalismo, culminando em um material propositivo para projetos futuros”.

Ao fim, destacou, “essa foi uma noite muito especial, realizada na minha cidade natal, Caratinga, onde tenho a alegria de construir minha história profissional, honrando minhas raízes. Agradeço também aos nossos patrocinadores por acreditarem no projeto. Vocês foram essenciais para tornar esse momento inesquecível!”