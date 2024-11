Dupla é alvo de tentativa de homicídio

SANTANA DO MANHUAÇU – Dois indivíduos foram alvos de tentativa de homicídio registrada na noite desta terça-feira (26) na rua João Bove, em Santana do Manhuaçu.

A Polícia Militar de Simonésia foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo no município de Santana do Manhuaçu. Segundo as informações iniciais, dois indivíduos foram alvos de disparos de arma de fogo na via pública.

Ao chegar ao local, a equipe colheu depoimentos das vítimas. Elas relataram que estavam conversando na esquina das ruas João Bove e Vinte e Seis de Julho, quando um veículo Fiat Uno de cor azul escura subiu a rua. Dois homens encapuzados desceram do veículo, ambos armados com pistolas, e efetuaram disparos com a arma de fogo.

Uma das vítimas foi alvejada na região das pernas, enquanto a outra conseguiu se proteger. Os autores, após efetuarem os disparos, retornaram ao veículo e fugiram em direção ao centro da cidade.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital César Leite, em Manhuaçu, onde receberam os cuidados iniciais.

Durante a perícia no local do crime, foram recolhidos oito estojos de munição calibre 9 mm, três projéteis e fragmentos.

A Polícia Militar solicita a colaboração da comunidade com informações sobre os autores. “As informações podem ser prestadas pelo Disque Denúncia Unificado, 181, ou pelo 190”.