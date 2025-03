2ª Companhia de Bombeiros de Manhuaçu recebe nova viatura de combate a incêndio

MANHUAÇU – O Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu recebeu uma nova viatura de combate a incêndio. O veículo adquirido é um dos mais modernos da categoria, contando com diversas tecnologias para garantir a segurança na condução e operação em emergências.

O veículo possui características próprias para transitar em estradas não pavimentadas, sendo possível sua utilização para o combate em zona rural. Além disso, possui diversos itens de segurança para uma condução ágil e segura em rodovias e no perímetro urbano, estando disponível para atendimento aos 28 municípios atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Manhuaçu.

O conjunto está equipado com uma bomba de incêndio com grande capacidade de vazão, sendo capaz de proporcionar uma vazão de até 1.300 litros por minuto, permitindo a utilização do sistema em condições extremas. Para a condução e operação da máquina, os militares da 2ª Companhia de Manhuaçu receberam capacitação e treinamento, a fim de garantir uma operação eficaz e segura.

O investimento no aparato logístico da Corporação faz parte de um esforço conjunto do Governo do Estado e do Comando da Instituição, a fim de proporcionar melhor disponibilidade de frota e manter a excelência no atendimento.

