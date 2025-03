Foragidos da justiça são capturados em três cidades da região

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar, nesta quarta-feira (26) capturou foragidos da justiça em três cidades da região, sendo elas, Manhuaçu, Manhumirim e Caparaó

Manhumirim

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim, onde uma mulher de 34 anos foi localizada após diligências nos endereços cadastrados. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto. A autora foi detida e apresentada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Manhuaçu

Na segunda ação, em Manhuaçu, a equipe policial se dirigiu à Rua Caparaó, no bairro Santana, onde efetuou a prisão de um homem de 68 anos, também em cumprimento a mandado judicial. A condução foi realizada conforme determinação do juízo competente.

Caparaó

Por volta das 19h desta quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos com mandado de prisão em aberto, durante operação realizada no bairro Jacutinga, em Caparaó.

A equipe da Patrulha de Operações Policiais (POP) de Espera Feliz recebeu informações sobre a presença do foragido na cidade e iniciou diligências. Após rastreamento, os militares lograram êxito na localização e prisão do autor.

O autor foi conduzido ao quartel da PM para o registro da ocorrência e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu para as providências legais.