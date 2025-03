Ex-presidente da Câmara Municipal de Muriaé é denunciado por lavagem de capitais e tem prisão preventiva decretada pela Justiça

MURIAÉ – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Muriaé, ofereceu denúncia contra Carlos Delfim, ex-presidente da Câmara Municipal de Muriaé, por lavagem de capitais. O ex-vereador, que já foi condenado criminalmente em duas ações a penas que, somadas, ultrapassam 15 anos de reclusão, também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

As ações são resultado da operação ‘Catarse’, deflagrada pelo MPMG, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional da Zona da Mata, unidade de Visconde do Rio Branco. Já em sua sétima fase, ela apura a prática de infrações penais ligadas ao ex-agente político.

Conforme documentado em Procedimento Investigatório Criminal, apesar das condenações, o denunciado, que estava em gozo de prisão domiciliar, continuava realizando o delito de lavagem de capitais. Ficou demonstrado que ele praticou ocultação e dissimulação da natureza do real proprietário de uma retroescavadeira.

Segundo apurado, o ex-vereador é o real proprietário de uma retroescavadeira New Holland B110 que, de alguma forma, havia escapado de medidas assecuratórias nas fases da operação.

No fim do ano passado, o denunciado tentou se desfazer deste patrimônio. O fato, contudo, foi comunicado à Promotoria de Justiça, em janeiro deste ano, por meio de denúncia anônima, e investigado com rapidez. A Justiça deu decisão favorável ao pedido do MPMG de indisponibilidade do bem.