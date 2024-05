20 vias de Caratinga serão recapeadas

CARATINGA- 20 importantes vias da cidade serão recapeadas. O recapeamento asfáltico consiste na aplicação de uma nova camada de asfalto em toda a extensão das vias, ou seja, asfalto novo que proporciona uma superfície lisa e segura para motoristas e pedestres.

“A iniciativa representa um investimento significativo na manutenção e revitalização das vias públicas de Caratinga, visando não apenas melhorar a qualidade da mobilidade urbana, mas também valorizar os bairros e promover o bem-estar da comunidade”, destaca a Prefeitura.

A Prefeitura de Caratinga ressalta o “compromisso em promover melhorias significativas na cidade, buscando sempre o bem-estar e a satisfação dos cidadãos. Com mais esta etapa de recapeamento já são mais de 200 ruas que já receberam asfalto novo na atual gestão. Um passo importante para a consolidação de uma infraestrutura viária mais moderna, segura e eficiente, refletindo o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento e o bem-estar da população”.

Veja as vias contempladas em mais uma etapa de recapeamento:

Bairro Esplanada

Rua Lucindo Carli

TV São Geraldo

Bairro Santa Cruz

Rua José Neto Pagy

Vila Adelaide

Centro

TV Margarida Teixeira

Rua Herculano de Leite Matos

Vila Alves

Rua Dr. Maninho

Bairro Esperança

Vila Santa Luzia

Trecho da Rua Cel Antônio Saturnino

Bairro Floresta

Rua Jequitibá

Rua Antônio Monteiro de Rezende

Bairro Anápolis

Rua Bela Vista

Bairro Zacarias:

Rua Guilherme Cimini

Rua Raimundo Cimini

Bairro Santa Zita

Rua Engenheiro Hebert

Bairro Salatiel

Praça Cel. Rafael Antônio da Silva (Coronel Rafael Silva Araújo)

TV Jair Fraga Galofante

Bairro Limoeiro

Rua Jornalista Leonel Fontoura

Rua Francisco Gualberto do Nascimento