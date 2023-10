1º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga anuncia vencedores

CARATINGA – Encerrou, com sucesso, na última sexta-feira (6), o 1º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga, aberto ao público na Casa Ziraldo de Cultura, no período de 2 a 6, deste mês. A exposição reuniu 75 caricaturas da homenageada do evento, a escritora caratinguense Marilene Godinho.

O concurso, destinado aos alunos do 4º e 5º, teve os desenhos inscritos e selecionados entre os alunos de 22 escolas da rede municipal e das três particulares, Expoente, Líber e Professor Jairo Grossi e faz parte da programação do 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, realizado pelo produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, e que tem o apoio da Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura.

As crianças vencedoras foram: 1º lugar: Ana Amélia Mafra – 10 anos (Expoente); 2º lugar: Pedro Eduardo Andrade – 10 anos (Escola Professor Jairo Grossi); 3º lugar: Társila Rodrigues Peixoto – 10 anos (Expoente); Menção Honrosa: Francisco Nogueira Neto – 9 anos (E.M. Sebastião Clemente Vieira / Dom Modesto); Menção Honrosa: Gustavo Pereira Murta – 11 anos (Expoente). Todos os premidos e o autor do cartaz do evento João Gabriel Medina Costa Amorim, 10 anos, receberam troféus e brindes, entre eles uma bolsa de 100% do curso de formação ao “Design Gráfico Digital”, numa cortesia da WAY – Qualificação Profissional.

A Comissão Julgadora de Premiação foi formada pelos artistas Tosko, Mary Hunter, Kaiky; o professor de artes Cláudio Bastos; o jornalista Raul Miranda e Rainer Alves, superintendente de Esportes e Cultura.

“Foi lançada a semente. O projeto visa estimular e dar oportunidades às nossas crianças e temos um solo fértil para as artes. É o nascimento de uma ideia, e nascimento nos remete à alegria e à esperança. Estou muito feliz e agradecido a Deus por mais esta realização”, disse Edra, que completou. “Estendo o meu agradecimento a todas as diretoras, professoras e apoios pedagógicos das escolas participantes, à Elaine Teixeira Cardoso Alves e Rosa Irene, Secretária e apoio pedagógico da Secretaria de Educação; Dedeu e Rainer, do Departamento de Cultura e, de modo especial, à imprensa pela parceria de sempre, fundamental para o êxito de qualquer evento”.