16º Salão de Humor de Caratinga indicado entre os melhores eventos e exposições de 2021

CARATINGA – O 16º Salão Internacional de Humor de Caratinga – Festival Jal&Gual, realizado no ano passado na Casa Ziraldo de Cultura pelo cartunista Edra, recebeu duas indicações entre os melhores do ano de 2021 concorrer ao cobiçado Troféu HQMIX, maior premiação do gênero na América Latina, ficando entre os finalistas em duas categorias: Evento e Exposição.

“Muito feliz e honrado pelas indicações. Ter o reconhecimento pela realização deste trabalho depois de passar por criteriosa avaliação de especialistas; pela tradição, seriedade e importância que representa o Troféu HQMIX, é realmente muito significativo. Algo que realmente já nos deixa com o sentimento de uma grande conquista. Serve de grande estímulo para fortalecimento no enfrentamento e superação das dificuldades que normalmente a gente se depara a cada ano”, enfatiza Edra, que está envolvido nos preparativos para a realização da décima sétima edição do evento, programado para novembro deste ano.

Jurados especializados em quadrinhos e demais segmentos, analisaram por cinco meses as publicações inscritas

A aguardada lista dos indicados como os melhores de 2021 pelo 34º Troféu HQMIX tem 27 categorias e aumentou a dificuldade para os jurados que, por cinco meses, leram e analisaram todos os trabalhos inscritos.

A grande produção de 2021, pela boa qualidade dos inscritos, levou o júri a prorrogar a análise por mais tempo o que os quatro meses de anos anteriores.

Segundo a presidente do júri de seleção, Daniela Baptista, houve grande dificuldade para selecionar as publicações, principalmente nas categorias de produção independente, pois aumentou consideravelmente a quantidade de novos autores nos últimos anos.

Os indicados já estão na cédula de votação, que será julgada por mais de dois mil votantes da área de quadrinhos nas próximas semanas.

Além das 27 categorias em votação nacional contempladas na cédula, outras categorias serão premiadas por um júri especializado (TCC, Mestrado e Doutorado) e por membros da comissão organizadora (Mestre do Quadrinho Nacional, Grande Contribuição do Ano, Homenagem Especial, Projeto Gráfico, Projeto Editorial, Relevância Internacional e Projeto Especial na Pandemia).

No final do mês de novembro serão anunciados os vencedores, e a cerimônia de entrega dos troféus será virtual, como nos dois últimos anos, no canal do YouTube do Sesc CPF – Centro de Pesquisa e Formação, no dia 10 de dezembro, às 19h.

A ACB – Associação dos Cartunistas do Brasil e o IMAG – Instituto do Memorial de Artes Gráficas do Brasil são responsáveis pela coordenação e realização do Troféu HQMIX em parceria com o Sesc CPF – Centro de Pesquisa e Formação.