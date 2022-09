Polícia Militar encontra drogas na casa de vítima de homicídio

CARATINGA – Na noite do último sábado (24) Paulo Pereira de Matos Junior, 27 anos, foi baleado no bairro Doutor Eduardo e na madrugada de domingo (25), acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu.

Após recebimento de denúncia anônima e em continuidade às diligências em relação ao homicídio, a Polícia Militar recebeu informações que Paulo teria grande quantidade de drogas e que poderia estar em sua residência.

Foi feito contato com o delegado de homicídios, Sávio Moraes, que se prontificou em apanhar a chave que foi apreendida junto com os objetos da vítima, e acompanhar as guarnições até a rua Juca Vasconcelos, no bairro Santa Cruz para verificação da denúncia.

Na residência de Paulo foram localizadas onze buchas de haxixe, mais duas buchas grandes da droga, dois tabletes de maconha, mais uma porção, 71 pequenas porções de cocaína, 40 pedras de crack e duas facas utilizadas para cortar as drogas. A droga foi apreendida e levada para delegacia de Polícia Civil.