“Caratinga conhece o meu trabalho”, afirma o candidato a deputado estadual Adalclever Lopes

CARATINGA –Adalclever Ribeiro Lopes é candidato a deputado estadual, e já é bastante conhecido da população mineira e especificamente dos caratinguenses.

Deputado por quatro mandatos consecutivos, presidente da Assembleia Legislativa duas vezes, Adalclever Lopes sempre realizou grandes feitos na cidade, trazendo instituições e obras importantes como o batalhão da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, um prédio moderno do fórum e a reforma de 22 escolas.

Casado e pai de dois filhos, Adalclever reside em Belo Horizonte, mas é presença constante em Caratinga e região com seu trabalho e suas conquistas de grande importância para a população. “Nos 16 anos que representei a região de Caratinga, sempre fui presente na resolução dos problemas. Nossa primeira eleição foi em 2002. No ano seguinte, bem no início de janeiro e antes ainda de tomar posse com o deputado na Assembleia, a região foi assolada pela maior inundação da década. Trabalhamos imediatamente junto ao governo de Minas para o auxílio aos atingidos, tanto no fornecimento de insumos emergenciais quanto nos financiamentos do BDMG para o comércio local. E de lá em diante, estivemos atentos a todas as demandas da região”, destaca Adalclever Lopes.

Você foi eleito por quatro vezes consecutivas. Quais qualidades o eleitor viu para lhe conceder esses mandatos?

Quando começou sua história com Caratinga e o que o município representa em sua vida?

Em primeiro lugar quero lembrar que eu sou casado em Caratinga, minha esposa, mãe dos meus filhos, é caratinguense, então o primeiro laço que tenho com esta região é familiar. E tenho aqui grandes amigos, grandes e valorosos parceiros políticos, que trabalham e querem o melhor para a nossa terra. Em qualquer espaço, qualquer lugar, em que eu chegar, sou sempre bem-vindo, conheço a todos. É muito bom sempre retornar, e encontrar meus amigos de braços abertos.

Você trouxe instituições e obras importantes para nossa cidade, como o batalhão da PM, o Bombeiro Militar, fórum e a reforma de 22 escolas. Sendo eleito, quais suas metas para Caratinga?

Sim, de fato, o batalhão da PM e a presença dos Bombeiros é fruto de nosso trabalho na Assembleia, como deputado estadual e líder partidário, sensibilizando o governo de Minas sobre a importância da presença dessas instituições, de forma a promover maior segurança para nossa população. Também a reforma das 22 escolas estaduais foi fruto de destinação de recursos de nosso mandato para as obras. No caso do fórum, foi um pouco diferente, aprovamos na Assembleia, por emenda de minha autoria, como deputado estadual, a possibilidade do fundo especial do poder judiciário realizar aquela obra, com recursos do estado. Mente quem fala o contrário. Agora, nossos desafios são diferentes. Temos um país com uma população extremamente vulnerável, o que não é culpa de nenhum prefeito. Temos uma situação que temos que unir forças para promover o pleno emprego e o desenvolvimento econômico e social. Esse é o nosso desafio.

Em sua opinião, nos últimos anos as políticas sociais foram abandonadas no estado?

Não só no estado. Em todos os níveis de governo. Temos um governo federal que restringiu os recursos para assistência social, e em efeito cascata, atingiu estados e municípios. Trata-se de uma opção que os governos fizeram, mas esperamos que tal situação seja alterada em breve. Talvez no próximo domingo.

Você apoia as candidaturas do ex-presidente Lula e de Kalil para o governo de Minas. Por quê?

Porque eu acredito que a política, que os governos, que os administradores públicos, estão a serviço da população, e não o contrário. Hoje vemos uma situação caótica nos governos. O presidente Lula, o qual tenho a honra de compartilhar sua amizade, é o maior líder popular vivo e vai retornar o país à sua normalidade, o respeito ao direito dos cidadãos, vai recuperar a capacidade econômica das famílias e vai retornar o nosso país à sua condição de importância no cenário internacional. Nós, como cidadãos conscientes, temos a obrigação de extirpar deste país esta sombra de ódio e de intolerância. E em Minas, não é muito diferente, Kalil é hoje o candidato mais apropriado a governar Minas Gerais: sério, arrojado, comprometido com as políticas sociais e com uma experiência reconhecida na administração de Belo Horizonte.

Por que o eleitor deve votar em Adalclever Lopes para deputado estadual?

Ele deve votar em quem ele conhece. Em quem ele sabe que sempre esteve aqui e sempre vai estar, que não está “passeando” na época da eleição. Ele deve votar em quem sempre teve e sempre vai ter um olhar atento para cada problema e vai apontar e ajudar em cada solução. Ele deve votar em quem reconhecidamente já fez. Caratinga conhece o meu trabalho, o que me credencia a novamente pedir o voto dos caratinguenses.