12º Departamento de Polícia divulga dados de feminicídios de 2020 a 2023

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia divulgou nesta quarta-feira (6) os dados de feminicídios dos anos de 2020 a 2023. Todas as cidades da região abrangida pelo 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, onde ocorreram essa modalidade criminosa estão citadas no relatório e as cidades que não foram citadas são as que não houve casos registrados durante o período da pesquisa.

Segundo levantamentos, apenas a cidade de Ipatinga teve 03 (três) feminicídios em 2023, mesmo número de 2021. Contudo, quando analisada toda a área da região, foram registrados 07 (sete) casos, incluindo os 03 (três) de Ipatinga e 01 (um) em cada uma das cidades de Coronel Fabriciano, Mesquita, Santana do Paraíso e Timóteo. O ano de 2020 foi o que apresentou o maior número, com 05 (cinco) feminicídios. Durante os estudos, também foram divulgadas as taxas para cada 10.000 (dez mil) mulheres, conforme explicou o delegado-geral de Polícia, Gilmaro Alves, chefe do 12º Departamento. Essa taxa, significa o número de mulheres vítimas dividido pelo número total de mulheres em uma cidade (com base nos dados do IBGE de 2022), multiplicado por 10.000. Toda a região de Ipatinga apresentou uma taxa de 0,25, ou seja, a cada grupo de 40.000 mulheres, 01 (uma) mulher foi vítima de feminicídio em 2023. Entre as cidades que compõem a região de Ipatinga, Mesquita teve a pior taxa, com 3,98 em 2023.

Comparando a região de Ipatinga com as demais do Departamento, Caratinga teve a taxa mais elevada, com 0,45 e o melhor resultado foi em Itabira, com taxa zero, indicando que nenhum caso de feminicídio foi registrado na área em 2023.

As outras cidades que registraram feminicídios em 2023 foram: Caratinga (dois), Bom Jesus do Galho (um), Santa Bárbara do Leste (um), João Monlevade (um), Acaiaca (um), Jequeri (um), Santana do Manhuaçu (um) e Simonésia (dois).

Considerando todas as regiões, foram registrados em 2023 as seguintes quantidades de feminicídios: Sete em Ipatinga, quatro em Caratinga, um em João Monlevade, dois em Ponte Nova e três em Manhuaçu. As regiões de Itabira e Manhuaçu tiveram uma queda no número em comparação ao ano de 2022, enquanto Ponte Nova teve números repetidos de 2022 e as regiões de Ipatinga, Caratinga e João Monlevade tiveram aumento comparado com 2022.

Ao analisar toda a área do Departamento, as maiores taxas foram observadas em Mesquita (região de Ipatinga), Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara do Leste (região de Caratinga), Acaiaca, Jequeri (região de Ponte Nova), Santana do Manhuaçu e Simonésia (região de Manhuaçu). A cidade de Acaiaca teve a pior taxa na área do Departamento, com 4,97.

Analisando a população feminina de todo o departamento e o número de feminicídios, a taxa foi de 0,19 para cada grupo de dez mil mulheres. Segundo o delegado Gilmaro Alves, o ideal seria uma taxa zero, mas os números do departamento estão abaixo de várias outras regiões do Brasil. Apesar disso, diversos projetos vêm sendo lançados pela Polícia Civil de Minas Gerais em parceria com outras instituições para a diminuição constante da incidência dessa modalidade criminosa, sendo que o 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga tem investido em ações específicas de combate ao feminicídio em todas as regiões, como foco nas localidades em que se percebeu aumento de taxas. O delegado Gilmaro esclarece que os números se referem apenas aos feminicídios consumados, nos quais a mulher é vítima em razão de seu gênero, diferindo dos feminicídios, nos quais basta que a vítima seja mulher.