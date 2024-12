12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga divulga o quantitativo de reclamações para os anos de 2023 e 2024

Delegacia regional de Caratinga teve quatro manifestações neste ano. O delegado-chefe do Departamento Gilmaro Alves concedeu entrevista onde falou a respeito destes dados

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga divulgou o quantitativo de reclamações para os anos de 2023 e 2024. Este Departamento abrange as delegacias regionais de Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu, num total de 97 municípios. Os dados mostram que as Regional de Caratinga apresentou 4 manifestações neste ano, superando o ano de 2023, quando foram apenas duas.

O delegado-chefe do Departamento Gilmaro Alves concedeu entrevista onde falou a respeito destes dados.

O 12º Departamento de Polícia tem acompanhado de forma sistemática as reclamações apresentadas em suas áreas nos anos de 2023 e 2024, por meio da Ouvidoria de Polícia. Diante disso, gostaríamos de saber, qual é a importância dessas reclamações e do papel desempenhado pela Ouvidoria?

A Ouvidoria de Polícia desempenha um papel essencial no fortalecimento da transparência, da cidadania e da confiança entre a população e as instituições policiais. Sua importância está em garantir que o uso do poder público, especialmente na segurança, ocorra de forma ética, responsável e transparente.

O acompanhamento de reclamações é fundamental para a efetividade da Ouvidoria, fortalecendo a credibilidade institucional, incentivando a prestação de contas e a responsabilização em casos de desvios de conduta. Esse processo protege os direitos dos cidadãos e promove melhorias contínuas nas políticas de segurança pública, sendo um instrumento relevante de controle social e democratização da gestão pública.

Delegado, qual é a importância dessas análises para a gestão policial ou para a gestão pública?

Uma boa gestão das reclamações é crucial para a eficiência e credibilidade de qualquer organização, pois visa resolver problemas pontuais e identificar oportunidades de melhoria nos serviços e processos. Reclamações bem gerenciadas fortalecem o relacionamento com o cidadão, demonstrando atenção às demandas e gerando confiança e satisfação, além de contribuir para uma imagem positiva da instituição.

A gestão eficiente de reclamações também permite identificar falhas sistêmicas, possibilitando soluções estruturais e melhorias contínuas na qualidade dos serviços. As informações obtidas servem como indicadores estratégicos para a tomada de decisões, direcionamento de políticas internas e investimentos, promovendo a redução de insatisfações e o aprimoramento institucional.

Na área do Departamento de Polícia, houve aumento ou queda em 2024? Seria possível comentar sobre esses números, mesmo que em percentual?

O 12º Departamento de Polícia em Ipatinga vem acompanhando todas as reclamações, conforme planilha referente aos anos de 2023 e 2024, demonstrando as respectivas resoluções ou justificativas apresentadas aos reclamantes e à sociedade. Considerando que, no mesmo período (até 16/12), foram registradas 62 manifestações em 2023 e 50 em 2024, constata-se, salvo melhor juízo, uma queda de 19,35% no número de reclamações na área do 12º DEPPC. Analisando por regionais, o mesmo período, Ipatinga apresentou uma queda de 45%; Itabira uma queda de 11.76%; João Monlevade 60%; Ponte Nova de 16,67%. Apenas as regionais de Caratinga e Manhuaçu apresentaram acréscimos.