CARATINGA- Noite festiva no Palácio de Cristal do Esporte Clube Caratinga, para a entrega do Troféu Jararaca Alegre. O idealizador da revista de cultura e humor e da premiação, Camilo Lucas, recebeu amigos no dia 12 de dezembro, para o início das comemorações do Jubileu de Ouro.

O troféu foi entregue pela segunda vez – a primeira, foi em 2015, quando se comemoraram os 40 anos da revista. A homenagem se destina a pessoas e empresas que participaram e participam da história da Jararaca Alegre. Foram mais de 100 homenageados, dentre eles o DIÁRIO DE CARATINGA, que foi representado pela jornalista Nohemy Peixoto. Após a entrega dos troféus, os convidados aproveitaram o show Jararaca Band, relembrando sucessos dos anos 70 e 80.

Publicada em Caratinga pelo cartunista Camilo Lucas, a Jararaca foi criada em 1975 como jornalzinho estudantil e, de lá pra cá, passou por várias etapas, até se tornar uma usina de produção cultural. Foi também ali, aos 12 anos, na 7ª série do Colégio Estadual, que Camilinho iniciou uma carreira que continua até hoje

Confira alguns registros dos homenageados, pelas lentes de Edilson Vaz: