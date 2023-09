12º Departamento de Polícia Civil apresenta dados de acidentes de trânsito

Até agosto de 2023, 518 acidentes foram registrados pela Delegacia Regional de Caratinga

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia Civil divulgou, neste domingo (17), um novo relatório sobre acidentes de trânsito na região do Vale do Aço e na área abrangida pelo 12º Departamento de Polícia Civil, que inclui Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu. Até agosto de 2023, 518 acidentes foram registrados pela Delegacia Regional de Caratinga, com 180 vítimas envolvidas, sendo que destas, duas vieram a óbito.

As motocicletas representam 22,42% em Ipatinga, 20,02% em Cel. Fabriciano e 24,90% em Timóteo, demonstrando que esta última mencionada é a mais violenta para os motociclistas do Vale do Aço. Perdendo apenas em percentagem quando comparada com outras cidades do departamento, para Caratinga com 25,43% e Ponte Nova com 29,73% dos acidentes.

O objetivo deste estudo é chamar a atenção para a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre de 18/09 a 25/09. Segundo o delegado chefe do Departamento, Gilmaro Alves Ferreira, é de extrema importância que todos na sociedade se comprometam com ações que tornem o trânsito mais seguro e priorizem a vida. O chefe do Departamento ressalta que os dados excluem acidentes/eventos ocorridos nas rodovias federais, mas proporcionam a todos uma noção do perfil dos acidentes ocorridos em nossa região.