Castramóvel de Caratinga alcança a marca de 3.500 animais esterilizados

CARATINGA- Desde o início do Projeto de Execução de Mutirão de Esterilização Cirúrgica em Cães e Gatos, a Unidade Móvel de Castração, conhecida como Castramóvel, tem desempenhado um papel fundamental no controle da reprodução animal na cidade. Graças às atividades dos profissionais envolvidos, o município alcançou a marca de mais de 3.500 animais beneficiados com o procedimento.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância em Saúde. Atualmente, o Castramóvel está em seu segundo ciclo de atividades, percorrendo todos os distritos do município e atendendo a sede entre um distrito e outro, garantindo que os serviços cheguem a um número ainda maior de animais.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa não apenas contribui para o controle da reprodução animal, mas também visa melhorar as condições de saúde pública, reduzindo o abandono e os problemas decorrentes do aumento descontrolado de animais nas ruas. O sucesso do Castramóvel tem sido amplamente reconhecido pela comunidade local e por órgãos de proteção animal, exemplificando como ações práticas e eficazes podem impactar positivamente tanto a qualidade de vida dos animais quanto a convivência urbana.

Com a continuidade do projeto, a expectativa é de que mais animais sejam beneficiados nos próximos meses, reforçando o compromisso da Prefeitura de Caratinga com o bem-estar animal e a saúde pública.