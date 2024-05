12ª Região da PM de Ipatinga terá novo comandante

A partir da próxima segunda-feira (3) a 12ª Região da Polícia Militar, sediada em Ipatinga, terá um novo comandante. O tenente-coronel Márcio Roberto de Sousa, que já trabalhou no 62º Batalhão em Caratinga, será elevado ao posto de coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, na próxima sexta-feira (31) e vai assumir o lugar do coronel Júlio Fábio Lemos Dias. O atual comandante vai se aposentar e passar para a reserva.

Dias está à frente da 12ª RPM desde o dia 10 de fevereiro de 2022, quando assumiu o lugar do coronel Gildásio Rômulo Gonçalves, que se transferiu para Montes Claros. A unidade sediada em Ipatinga é responsável pelo policiamento de 97 municípios, além de todo o Vale do Aço, desde de João Monlevade, Itabira até a Manhuaçu e Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira.

O novo comandante é o atual Chefe do Estado Maior da 12ª RPM. Assumiu a chefia no dia 29 de dezembro do ano passado, no posto que era do tenente-coronel Ademir Dias Cardoso. Ele já comandou o 47º Batalhão de Muriaé. Com a promoção de Márcio Roberto, já publicada pelo Governo de Minas Gerais para receber o posto de coronel no próximo dia 31, ele assumirá o comando da regional.

A solenidade de transmissão e assunção de comando será às 9h da próxima segunda-feira (3/6), no pátio do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Ipatinga, quando Márcio Roberto recebe o comando das mãos de Lemos Dias