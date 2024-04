11º Desapega mobiliza a comunidade

CARATINGA – Nos dias 06 (sábado) e 07 de abril (domingo), foi promovida mais uma edição do projeto Desapega, evento que visa promover a economia solidária e a responsabilidade socioambiental. A iniciativa é movida por voluntários e por quatro entidades parceiras: Lions Clube Caratinga Itaúna, Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), Movimento Amigos de Caratinga (MAC) e Tiro de Guerra 04-003.

A ação aconteceu em dois momentos, ambos sediados na Unidade I do UNEC. Durante a tarde de sábado (06), o público pôde doar objetos em bom estado que já não estivesse mais utilizando. Itens como roupas, acessórios, utensílios domésticos, móveis e eletrônicos. No ato da doação, cada pessoa recebeu uma senha, distribuída pelos jovens do Tiro de Guerra. Já na manhã de domingo (07), as mesmas pessoas tiveram a oportunidade de levar para casa gratuitamente objetos que foram disponibilizados por outros doadores.

Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Célia Bomfim, o projeto vem se consolidando na cultura da cidade e reafirmando seu propósito de propagar o consumo consciente. “As pessoas estão realmente se desapegando daquilo que não precisam, para que outras possam utilizar. Isso nos deixa muito felizes”, declarou. De acordo com o presidente do MAC, Vanderlei Dornelas, o volume de doações desta vez superou as expectativas. “Só temos a agradecer à população por se mostrar tão envolvida com essa causa. Quando utilizamos as coisas por mais tempo, evitamos agredir o meio ambiente, é isso que queremos transmitir à sociedade”, disse.

Voluntária desde o primeiro Desapega, Silvia Moreira também avaliou de forma positiva o trabalho realizado. “Percebemos que as pessoas estão mais sensibilizadas. Ficamos impressionados com a quantidade de roupas, e todas em muito bom estado de conservação. A palestra que de que as pessoas participam antes de pegar as doações também ajuda muito”, afirmou.

Conscientização

Pelo segundo ano consecutivo, o Desapega contou com o envolvimento direto da Escola Professor Jairo Grossi, que realizou um trabalho de conscientização dos alunos e de suas famílias. “Procuramos conversar com toda a comunidade escolar, mostrando que aquilo que as pessoas têm acumulado em casa pode ser compartilhado com quem precisa”, contou Angélica Cristina, coordenadora pedagógica.

Sanderson Dutra, diretor executivo da FUNEC, afirmou que essa atividade reafirma o papel da instituição de se engajar em causas sociais, e comemorou a boa resposta por parte do público. “A comunidade realmente compareceu, estamos muito satisfeitos e lisonjeados por ela ter abraçado um projeto tão bonito. Isso representa a força que a iniciativa tem junto à sociedade”, comentou.