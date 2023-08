10ª edição do Desapega promove o consumo consciente

O projeto é uma tradição em Caratinga

CARATINGA – Aconteceu no último fim de semana, sábado (19) e domingo (20), no Centro de Convenções da FUNEC – auditório e estacionamento – a 10ª edição do projeto socioambiental “Desapega”.

O evento idealizado pelo Lions Clube Caratinga Itaúna, conta com parceiros voluntários, com a Fundação Educação de Caratinga, o MAC – Movimento Amigos de Caratinga, e com apoio também do Tiro de Guerra, além da escola Professor Jairo Grossi – mantida pela FUNEC. Essa união de parceiros faz com que o projeto seja tradição em Caratinga. São 10 anos de história, promovendo o consumo consciente, a sustentabilidade, e chamando atenção para a forma como lidamos com os recursos naturais. “O grande objetivo do projeto socioambiental Desapega é cultivarmos mais cuidado com o planeta. Desapegar daquilo que não uso mais, que esteja em bom estado de conservação, e que possa ser útil para outra pessoa. O planeta ganha com isso, quando aprendemos a re-utilizar, reformar e reciclar. O Desapega é contra o consumismo desnecessário, e estamos há 10 anos promovendo isso”, afirma o professor Eugênio Maria Gomes, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.

O projeto foi praticado em dois momentos. No sábado (19) de 13h às 18h, a equipe do projeto recebeu todas as doações. “Acho que esse projeto é muito importante para a sociedade. É uma forma de beneficiar a todos, incluindo o meio ambiente”, diz Alberto Carlos Alves, participante do Desapega. No domingo foi promovida a troca dos itens. Muitas roupas, sapatos, acessórios, utensílios de casa e cozinha, eletrodomésticos, móveis, etc, foram direcionados de acordo com a necessidade utilitária para cada um. No domingo também aconteceu uma cerimônia com momento solene e uma palestra colaborativa de orientação e conscientização, ministrada pelos organizadores do Desapega, sobre o objetivo do projeto.

O Desapega é uma tradição em Caratinga, e de grande valor para toda a sociedade, beneficiando o meio ambiente e também muitas pessoas, nesses dez anos de história.