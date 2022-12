Vereador José Cordeiro é o novo presidente do legislativo

Ramon Alacrino, Rômulo Costa e Mauro César também farão parte da mesa diretora

CARATINGA – Na noite dessa segunda-feira (12), aconteceu a eleição para a mesa diretora da Câmara que atuará nos próximos dois anos.

A atual composição é formada pelo presidente Cleon Comini Coelho (PSD), vice-presidente Emerson da Silva Matos (Progressista), primeiro secretário, José Cordeiro de Oliveira (PSD) e segundo secretário, Mauro César do Nascimento (PSDB).

Para o cargo de presidente o único nome colocado na disputa foi do vereador José Cordeiro, para vice-presidente Ramon Alacrino (AVANTE), para primeiro secretário, disputaram o cargo Giuliane Quintino (PT) e Rômulo Costa (Partido Verde), e para segundo secretário, Mauro César (PSDB) colocaram os nomes à disposição.

No momento da votação houve muita confusão pois foi dito que não poderia fazer o uso do celular, porém uma funcionária da casa avisou que o vereador Altair Camargo (Nêgo) teria levado o aparelho. Nêgo entrou na discussão e disse que não fez foto do seu voto. A cédula de Altair foi rasgada e a votação começou novamente.

Para presidente foi eleito José Cordeiro com 14 votos, sendo que três foram em branco.

Ramon Alacrino foi eleito vice-presidente com 17 votos, Rômulo Costa, primeiro secretário com nove votos, segundo secretário continua o vereador Mauro César, que obteve 15 votos, sendo dois em branco. Giuliane teve sete votos e perdeu para Rominho.