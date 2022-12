VERDE QUE TE QUERO VERDE

Bióloga especialista em Paisagismo, Clerimeire Miranda, dá dicas de como deixar o ambiente mais agradável

CARATINGA – Deixar um vaso de plantas em casa ou no escritório faz muito bem. Vale a pena o contato com o verde. Flores e plantas não são apenas decorativas, mas, influenciam no nosso bem-estar e na saúde de um modo geral. Uma série de estudos têm demonstrado os diversos benefícios do contato com o verde, seja em presença ou visual e o que as plantas geram nas nossas vidas, como explica a bióloga especialista em Paisagismo, Clerimeire Miranda.

Segundo apontam os estudos, plantas melhoram na retenção da memória e na concentração. O efeito da natureza em casa e no local de trabalho serve para estimular ambos os sentidos e a mente, melhorando a cognição mental e desempenho. Jardins e flores aumentam os níveis de energia positiva, geram segurança e relaxamento. Também reduzem o nível de estresse, trazendo felicidade. “A natureza tem a resposta para tudo, as pessoas que se conectam diretamente com ela, são mais tranquilas, veem a vida como um ciclo natural, bases firmes, aguentam tempestades, perdem as folhas, mas com raízes firmes voltam a vigorar”, explica a bióloga Clerimeire Miranda.

Dessa forma, como disse o poeta, “verde que te quero verde”.

Existe uma concepção que jardins e flores aumentam os níveis de energia positiva, geram segurança e relaxamento. Também reduzem o nível de estresse, trazendo felicidade. Tudo isso procede?

Sim. Os jardins são tidos como espaços terapêuticos, de descanso, desconectando as pessoas que os contemplam da rotina e correria diária, proporcionando relaxamento. Principalmente, jardins com flores remetem alegria, com cores e formas, e o bailar dos insetos, trazendo assim a felicidade.

Quais técnicas você costuma utilizar para criar ou harmonizar um jardim, de forma que ele fique mais equilibrado com os anseios e necessidades dos proprietários?

O jardim tem que atender as expectativas da família e estar em equilíbrio com a parte arquitetônica. O primeiro passo é conhecer o espaço e o gosto dos proprietários e também quanto querem investir no paisagismo.

Há quem goste de cuidar, outros que não querem ter o trabalho e transferem para prestadores de serviço. Feito isso, inicio a análise de luz, solo e vento, para ver quais espécies serão apresentadas para a escolha. Após visita in loco é preenchida uma ficha com todos os dados necessários para alcançarmos o resultado esperado.

Quais as plantas e ou elementos que você utiliza com mais frequência em seus projetos e por quê?

Utilizo muito plantas tropicais como filodendros, bromélias, folhagens, palmeiras, helicônias, árvores frutíferas e muitas outras da flora brasileira. Por serem nativas se adaptam melhor e tem maior resistência a ataques de pragas. Como falei anteriormente, a escolha depende do gosto proprietário, que por exemplo podem escolher jardins orientais, desérticos e as espécies utilizadas são outras.

Cuidar de plantas melhora na retenção da memória e na concentração?

Com certeza, ajuda a memória visual, estimula a criatividade, atividade motora e proporciona bem-estar, relaxamento e reduz o estresse. Automaticamente melhora a concentração, porque diminui a ansiedade e melhora a qualidade de vida.

O efeito da natureza em casa e no local de trabalho serve para estimular ambos os sentidos e a mente, melhorando a cognição mental e desempenho?

Sim. Locais que são conectados, a natureza (plantas naturais) diminui o estresse, o cansaço mental e aumenta a concentração das pessoas. Em locais de trabalho especificamente aumentam a criatividade e o foco. A natureza se mostra cada vez mais importante para o mundo corporativo.

Outra situação é que estudos têm comprovado que as pessoas que passam mais tempo na natureza têm uma melhor saúde mental e uma visão mais positiva sobre a vida?

Sim. A natureza tem a resposta para tudo, as pessoas que se conectam diretamente com ela são mais tranquilas, veem a vida como um ciclo natural, bases firmes, aguentam tempestades, perdem as folhas, mas com raízes firmes voltam a vigorar. Foi comprovado que estas pessoas possuem a visão positiva sobre a vida, e automaticamente melhor saúde mental.

Além dos aspectos decorativos que as plantas proporcionam ao ambiente, é comprovado que elas ajudam na qualidade de vida das pessoas ao seu redor?

As plantas junto com elementos decorativos como vasos, adornos, jacuzzis, pergolados, biombos e outros, levam as pessoas ao um ambiente de conforto e de contemplação, despertando desejo de estar no local e usufruir de cada espaço, criando bem-estar, levando para si memórias positivas do local. Hoje a área de turismo, investe em Hotéis de Campo com o paisagismo encantador para atrair turistas que buscam qualidade de vida.

Quais benefícios sentidos pela manutenção de um jardim, mesmo que pequeno?

Aumenta o nível de bem-estar, reduz estresse e ansiedade, melhora qualidade do sono, melhora concentração, conecta com a natureza e aumenta a percepção dos ciclos da vida.

Quando falamos em jardins pensamos apenas em plantas ornamentais, mas eles podem ser feitos com hortaliças?

Sim. Hoje trabalhamos com os jardins funcionais. O jardim que embeleza e também comemos, nele tem não só hortaliças, mas temperos, frutas e as PANCS – plantas alimentícias não convencionais.

Quais plantas ornamentais que se adequam a espaços pequenos e proporcionam mais qualidade de vida aos moradores de lugares menores, como apartamentos?

Hoje em dia estão em alta folhagens como costela de Adão, espada de São Jorge, lírio da paz, zamioculcas e suculentas.

Dentre seus trabalhos, você teria um projeto de jardim que influenciou na vida de uma ou mais pessoas, proporcionando bem-estar?

Sim. Projeto que me enche de orgulho é em Santa Rita de Minas, no Portal dos Reis, onde uma fazenda antiga que estava bem “judiada” foi transformada em um local de contemplação após o trabalho paisagístico e o esmero do proprietário, que cuida como a ‘menina dos seus olhos’, fazenda na qual foi criado e quis preservar.

Enfim, plantas nos dão bem-estar?

Sim, com certeza. É uma codependência. Assim como o sol e o ar são para as plantas, elas são para os homens bem-estar, saúde e qualidade de vida.