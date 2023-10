Varejistas mineiros apostam no valor afetivo da data e em ações de marketing para vender mais no Dia das Crianças

DA REDAÇÃO – Vem aí um Dia das Crianças com boas expectativas de vendas para os comerciantes mineiros de acordo com pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG. A pesquisa rastreou todas as macrorregiões do Estado e levantou que o Dia das Crianças afeta 55,3% dos estabelecimentos. Para 27,5% dos empresários do comércio, as vendas deste ano serão melhores do que as do ano passado e 86,4% apostam na ida às compras no próprio Dia das Crianças.

Conforme o Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG, o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, marca o lançamento e a comercialização de brinquedos e produtos voltados para o público infantil que vão se intensificando a partir da data até culminar com o pico de vendas no Natal.

Valor afetivo da data, otimismo e a observação de que o comércio está se aquecendo são os motivos mais citados para a expectativa positiva dos comerciantes.

As empresas com as melhores expectativas (61,7%) esperam vender até 25% mais no Dia das Crianças. As vendas online na data, com destaque para o WhatsApp, serão praticadas por mais da metade dos comerciantes mineiros (51,9%). Conforme a pesquisa, as vendas online chegam a representar até 10,0% do faturamento para 38,5% dos estabelecimentos.

O contingente de empresas que diz esperar queda nas vendas no Dia das Crianças em 2023 é bem menor do que aquelas que estão otimistas, constituindo 13,8% dos estabelecimentos ouvidos. Os principais motivos para essa percepção são a crise econômica e queda do comércio.

O percentual de empresas que aposta em vendas iguais às do ano anterior no Dia das Crianças aumentou 8,1 pontos percentuais este ano em comparação com o mesmo grupo de 2022. O cartão de crédito deverá ser a opção de compra para 57% dos clientes e o presente deve ficar em média entre 50,00 e 100,00.

As vendas do Dia das Crianças devem ser bastante estimuladas pelos comerciantes. Quase 70% das empresas dizem que vão adotar ações para incrementar as vendas, sendo que 40,0% devem fazer promoções e liquidações e 29,8% investirão em propagandas. A maioria das empresas informa que já estão com as encomendas recebidas.

Olhar Econômico, por Gilson Machado, economista da Fecomércio MG

Ticket médio supera em 19% estimativa de 2022 atingindo R$ 127,35

A pesquisa sobre expectativa de vendas no Dia das Crianças em 2023 no estado de Minas Gerais aponta que 55% dos empresários serão impactados com a data comemorativa. No último ano a pesquisa apontou que a data afetava 39% do empresariado mineiro.

Os empresários estão mais conservadores com a expectativa de vendas para a data no ano corrente, a parcela que acredita que as vendas serão melhores que o último ano permanece no mesmo patamar, consecutivamente, 27,5% e 29,3%. Já os que sugerem que as vendas tendem a ser iguais ao ano de 2022, teve um incremento de 8,1 pontos percentuais. Por outro lado, 13,8% acreditam que as vendas podem ser piores que no último ano.

Para os empresários impactados positivamente pela data, 62% acreditam que suas vendas podem ser incrementadas em até 25%. O valor afetivo da data, otimismo e aquecimento do comércio são alguns motivos defendidos pelo empresariado e que sustenta a expectativa de melhora.

Por outro lado, dos empresários que despontam uma piora na data, 54% deles alegam que as vendas tendem a sofrer queda de até 25%. Entre os fatores defendidos pelos empresários que levam a entender que as suas as vendas serão menores que o último ano, estão crise econômica, desaceleração do comércio, consumidor mais cauteloso e endividamento do consumidor.

O ticket médio esperado por consumidor para a data comemorativa é de R$127,35 para o ano corrente, valor 19% superior ao último ano, que apontou estimativa de consumo de R$106.61. Ao olhar para a forma de pagamento, observa-se a mesma tendência do último ano, com destaque para o cartão de crédito parcelado que segue demonstrando a sua relevância como meio de pagamento no mercado. Seguindo do cartão de crédito parcelado, cartão de crédito à vista e o cartão de débito. Um ponto de destaque é que a presença do uso do Pix, apareceu com maior intensidade frente ao último ano em 7,6 pontos percentuais.

A pesquisa mostra que 52% dos empresários realizam vendas online sendo que desses, 92% realizam vendas por meio do WhatsApp, 63% de Redes Sociais (Instagram, Facebook etc.) e 12,3% têm site próprio. Ainda para alavancar as vendas, vão adotar algumas ações, tais como promoções/liquidações, propagandas, marketing digital e atendimento diferenciado.

Deve-se destacar que é esperado que os consumidores vão as compras na segunda semana de outubro, semana que ocorre a data comemorativa do dia das crianças, e a grande maioria dos empresários, 63%, já estão preparados para caso o consumidor resolva antecipar as compras.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo, a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.