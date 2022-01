Ubaporanga decreta situação de emergência devido às fortes chuvas

UBAPORANGA – Considerando a ocorrência das volumosas chuvas no território do município de Ubaporanga, especialmente no último final de semana, que culminaram com várias ocorrências danosas aos serviços públicos e ao patrimônio municipal, e de particulares, inclusive com o iminente comprometimento de segurança foi decretada a situação de emergência.

De acordo com o prefeito Gleydson Delfino, a cidade está sendo monitorada desde a última sexta-feira (9), e todos os transtornos causados pelas chuvas estão sendo resolvidos. “A população pode ter certeza, que o que for competência da administração estaremos olhando. Estamos em contato com os governos estadual e federal para que possam nos ajudar, ajudar essa população que a gente tanto ama”, disse o prefeito.

Sobre aluguel social, cestas básicas, colchões, e cobertores, o prefeito Gleydson disse que administração está trabalhando para ajudar as pessoas prejudicadas pelas chuvas.

O coordenador de Defesa Civil, Wellington Custódio de Freitas, informa que está sendo feito todo levantamento do prejuízo na cidade, já que ocorreram alagamentos em vários pontos da cidade, e alguns moradores perderam tudo. “Fizemos uma campanha onde arrecadamos roupas e colchões para levar aos necessitados. Está sendo feito o trabalho de limpeza de ruas, desobstrução, de algumas ruas, como no bairro João Carlota, onde houve queda de barranco. Na zona rural tivemos algumas partes que também foram afetadas. Estamos fazendo o levantamento da parte técnica para buscar recursos. Quem precisar de alguma doação, estamos como ponto de apoio ao lado da prefeitura, precisando de roupa, mantimentos, nos procurem para que seja feito o cadastramento para levar o mais rápido possível”, disse o coordenador de Defesa Civil.

Caso os moradores precisem de alguma ajuda da Defesa Civil, os telefone de contato são (33) 99822-3194 ou (27) 99629-3479.