TURISMO RURAL

Curso tem como foco, além dos atrativos culturais e naturais, comercialização de produtos e negócios

CARATINGA- Turismo Rural é o tema de um curso que está sendo ministrado na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, em parceria com a prefeitura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais).

Conforme Roberto Aquino, presidente do Sindicato, o objetivo é qualificar profissionais para ações integradas com uma abordagem que visa valorizar as características próprias da região, despertando no aluno a valorização de seu meio e visão empreendedora no Turismo. “Estamos com uma parceria muito grande, chamamos a Prefeitura para nos ajudar nesse empreendimento. O agente de turismo rural vem a agregar para nossa população, alavancar esse turismo que existe na nossa região. Um curso de capacitação, praticamente uma pós-graduação, são seis módulos, para que possamos levantar pontos turísticos, rotas, determinar o potencial turístico da nossa região. Isso vai ser muito importante. Queremos mostrar para o povo caratinguense que nossa região tem esse potencial turístico. Precisamos explorar, conhecer, essa fauna, essa flora, a nossa culinária, cachaça, nosso café especial. Com certeza vamos ter muitos frutos”.

A instrutora Maria das Graças Bernardo explica que o Programa Agente de Turismo Rural tem como foco, além dos atrativos culturais e naturais, identificar muitas produções, como a de cafés especiais, que é tradicional em Caratinga. “Cada mês a gente vem e ministra cinco dias de aula, 40 horas todo mês. A turma aqui tem 16 participantes, ultrapassou, pois, a meta do Senar é no máximo 15 e no mínimo 10. A turma está com foco no turismo rural, trabalhando todas as áreas. Eles vão aprender essa integração, o turismo não é isolado, o turismo é rede. É todo mundo junto para dar certo, então, a expectativa para o resultado deste curso está sendo excelente, a torcida é que a gente encerre em junho com os mesmos 16, porque o curso é bom quando a turma é boa. E a turma aqui já começou boa. Caratinga tem um potencial muito rico, fantástico, a começar dos cafés especiais, aqui já é a terra dos cafés especiais. Tem tudo para ser sucesso”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Humphrey Lima acompanhou um dia de aulas do curso e enfatizou o potencial do município para o turismo. “Caratinga é uma cidade que tem uma vertente turística muito grande na sua zona rural, uma extensão demográfica muito grande também, o que viabiliza mais ainda o turismo e essa parceria com o governo do Dr. Welington, trazendo esse curso com a chancela do Senar e uma turismóloga de grande gabarito vai fomentar. O turismo é uma mola propulsora, geração de emprego e renda, que vem crescendo a cada dia. Para nós é um orgulho muito grande, estrar presente nesta parceria”.

Ao final do curso, os agentes de Turismo Rural estarão preparados para atuar no setor. Para chegar a essa etapa, eles aprenderão sobre produtos e serviços turísticos, segurança, condução de turistas, roteirização, meios de hospedagem, serviços de alimentação e comercialização de produtos e negócios. “Caratinga tem pontos turísticos de elevado grau de beleza, que estão por toda nossa cidade. O papel da gestão pública é esse, trazendo essas pessoas que não viam o turismo como geração de emprego e renda, para fomentar a propriedade deles. Não sabiam que aquilo ali ia ser uma grande vertente de renda para a propriedade, incentivá-los a abrir as portas, hotéis fazenda. Acredito que estamos no caminho certo”, afirma Humphrey.

Outros cursos

O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga promove cursos o ano todo. Interessados na realização dos cursos devem procurar a sede situada à Rua Coronel Pedro Martins, 225, centro e procurar Sidneia, Wagner, Samuel ou Carol para saber a programação. São vários cursos nas áreas de cafeicultura, cachaça, fruticultura, caprinocultura e demais voltados para o produtor rural.