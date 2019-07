62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga lança ferramenta 190 Smart

CARATINGA- A Polícia Militar de Minas Gerais segue investindo em tecnologia da informação, uma destas iniciativas é a utilização de tablets em cada viatura, com acesso à internet para registro de ocorrências no local dos fatos e consulta de indivíduos suspeitos. O 190 Smart é um dos aplicativos que o militar tem à sua disposição neste equipamento. Todas essas facilidades agora estão disponíveis na área de atuação do 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga.

O lançamento oficial ocorreu na tarde de ontem. O investimento em melhoria da coordenação e controle, demonstra a tecnologia a favor da segurança, como descreve tenente Christófori. “As viaturas empregadas no policiamento na sede da unidade, mais precisamente na cidade de Caratinga, contam hoje com tablets instalados, que possuem internet móvel, para facilitar o trabalho das equipes. Possibilita a realização de consultas de indivíduos abordados, veículos e existe também a possibilidade do registro do próprio boletim de ocorrência no local dos fatos, quando não há necessidade de deslocamento para um ponto fixo. Por exemplo, conduções para a delegacia, então, registros posteriores já podem ser resolvidos no setor de patrulhamento dessas guarnições sem se ausentar. A viatura continua com presença ostensiva, de forma mais efetiva nos bairros, o que de fato aumenta a sensação de segurança objetiva no setor de patrulhamento de policiamento”.

A ferramenta 190 Smart permite agilizar o atendimento de ocorrências, atuando na otimização da coordenação e controle dos turnos operacionais. “É um programa que possibilita traçar operações, cartões programas para as viaturas dos setores, onde o coordenador do policiamento tem total controle do local de patrulhamento dessas viaturas. Facilitará e muito o serviço de teleatendimento e despacho de ocorrências. O nosso 190, o principal portão de entrada de acesso à comunidade, do serviço emergencial, onde e, um simples acionamento, o teleatendente já joga essa chamada no sistema, o responsável pelo despacho da viatura para atendimento dessa ocorrência tem total visualização daquela que está mais próxima naquele momento. Ou seja, é uma ferramenta que atuará na coordenação e controle do turno do policiamento, bem como no acionamento de uma viatura, agilizando assim o atendimento ao cidadão”.

Tenente Christófori ainda enfatiza que o aplicativo garante, inclusive, maior segurança ao policial militar. “A comunidade vai colher os frutos dessa tecnologia implementada hoje na cidade de Caratinga. Facilita e muito o serviço, além de levar uma certa agilidade no atendimento das ocorrências, também leva segurança para as guarnições. Se tem a visualização de uma viatura mais próxima até mesmo para solicitação de apoio a uma ocorrência, onde se faz necessário o número maior de policiais militares para efetuar uma intervenção, como também para coordenação de acionamento de cerco e bloqueio; as principais vias, rotas, são todas visualizadas por sistema GPS. A visualização dessas viaturas é em tempo real, então, vem muito a facilitar o trabalho da polícia militar, tanto preventivo e repressivo, de forma qualificada”.

Para utilizar o novo recurso tecnológico, os militares passaram por treinamento. No entanto, como a ferramenta está em constante aprimoramento, a PM está preparada para atualizações que forem necessários.